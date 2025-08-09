युजवेंद्र चहल तरसते रहे एक-एक विकेट को, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने ढाया कहर, जड़ दिया शतक

Yuzvendra Chahal, Yorkshire vs Northamptonshire: टीम इंडिया के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल मौजूदा समय में इंग्लैंड में हैं. जहां वह नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से शिरकत कर रहे हैं. वन डे कप का एक मुकाबला आठ अगस्त 2025 को नॉर्थहैम्पटनशायर और यॉर्कशायर के बीच नॉर्थम्प्टन में खेला गया. जहां नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम को 202 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान सबको निगाहें भारतीय अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक के ऊपर टिकी हुई थी. जहां चहल मैदान में महज एक विकेट ही चटका पाए. वहीं पारी का आगाज करते हुए इमाम ने जमकर चमक बिखेरी. उन्होंने 130 गेंदों का सामना किया. इस बीच 122.30 की स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 20 चौके और दो बेहतरीन छक्के निकले.

टॉस जीतकर 374 रन बनाने में कामयाब हुई थी यॉर्कशायर

नॉर्थम्प्टन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यॉर्कशायर की टीम 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 374 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए इमाम उल हक (159) ने शतक लगाया, जबकि मैथ्यू रेविस (69) और जेम्स व्हार्टन (66) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा विलियम लक्सटन ने 41 रनों का योगदान दिया.

लियाम गुथरी को तीन, जबकि चहल को एक सफलता हाथ लगी

नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज लियाम गुथरी रहे. जिन्होंने आठ ओवरों के स्पेल में 87 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. उनके अलावा चहल के खाते में महज एक सफलता आई. उन्होंने 10 ओवरों के स्पेल में 69 रन खर्च किए.

172 रनों पर ढेर हो गई नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम

विपक्षी टीम की तरफ से मिले 375 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर की पूरी टीम 38.5 ओवरों में 172 रनों पर ढेर हो गई. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉर्ज बार्टलेट ने 24 गेंदों में सर्वाधिक 30 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज यॉर्कशायर के गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

डैन मोरियार्टी को मिली चार सफलता

यॉर्कशायर की तरफ से डैन मोरियार्टी को सर्वाधिक चार सफलता मिली. उनके अलावा बेंजामिन क्लिफ ने दो, जबकि जॉर्ज हिल, डोम बेस और मैथ्यू रेविस के खाते में एक-एक विकेट आए.

यह भी पढ़ें- VIDEO: बाबर आजम का निकला पेट, मैदान में कछुए की तरह भागते आए नजर