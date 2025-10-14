मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा... टिकट कटने पर नंदकिशोर यादव की पहली प्रतिक्रिया

बीजेपी ने आगामी बिहार चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं. टिकट कटने वाले प्रमुख नामों में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी शामिल हैं. पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी ने नंदकिशोर यादव की जगह रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है.

'मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं..'

लगातार सात बार विधायक रहे बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने टिकट कटने के बाद पार्टी के फैसले का सम्मान किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा, 'मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं. भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है. मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है. नई पीढ़ी का स्वागत है और अभिनंदन है. पटना साहिब विधान सभा के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा. सबका आभार.'

नंद किशोर यादव के स्थान पर, बीजेपी ने वकील रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है. कुशवाहा वही हैं जिनकी पैरवी (या मुकदमे) के कारण प्रधानमंत्री की मां से जुड़े एक AI वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया था.

सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार की जगह सुनील पिंटू उम्मीदवार होंगे. सुनील पिंटू पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, 2019 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े सांसद बने. इस बार उनका लोकसभा का टिकट कट गया, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है.

राजनगर सुरक्षित सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान की जगह सुजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है. नरपतगंज से पार्टी ने मौजूदा विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काटकर देवयंती यादव को उम्मीदवार बनाया है. औराई सीट से पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय का टिकट काट दिया. उनकी जगह रमा निषाद को उम्मीदवार बनाया है. राम निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है. हाल ही में अजय निषाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे.