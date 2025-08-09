VIDEO: बाबर आजम का निकला पेट, मैदान में कछुए की तरह भागते आए नजर

Babar Azam, West Indies vs Pakistan: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला तरौबा में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अच्छे टच में नजर आए. मगर विकेट के बीच रन लेते दौरान उनकी फिटनेस पर जरुर सवाल उठता है. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें उनका वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है. यही नहीं रन लेते दौरान विकेट के बीच उन्हें काफी मशक्कत करते हुए भी देखा गया, जो उनके क्रिकेट करियर के लिए ठीक नहीं है.

@iMShami_ नाम एक एक फैन ने बाबर आजम का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'लेकिन बाबर आजम फिट नहीं हैं.

But Saar Babar Azam is not Fit 🤡



pic.twitter.com/UTMzgpyLKF — Ehtisham Siddique (@iMShami_) August 8, 2025

यही नहीं @SanaaaKhaan नाम के फैन ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा है, 'फिटनेस का मसला तो नहीं है, लेकिन उसका बॉडी टाइप ठेठ पंजाबी है. अपना पेट कम करें.'

Fitness ka masla tu nahi hai but his body type is typical punjabi boy apny tummy kam kary — kenchiii ✂️ (@SanaaaKhaan) August 9, 2025

अच्छी पारी को अर्धशतक यह शतक में नहीं बदल पाए बाबर

फिटनेस की समस्या को पीछे छोड़ दें तो लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे. मगर अपनी इस उम्दा पारी को अर्धशतक यह शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 64 गेंदों का सामना किया. इस बीच 73.43 की स्ट्राइक रेट से 47 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच चौके और एक छक्का निकला.

यह भी पढ़ें- 'ऑस्ट्रेलिया 5-0 से...', 'द एशेज' 2025-26 में किस टीम को मिलेगी जीत? ग्लेन मैक्ग्राथ ने की भविष्यवाणी