VIDEO: बाबर आजम का निकला पेट, मैदान में कछुए की तरह भागते आए नजर

Babar Azam, West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में बाबर आजम को निकले हुए पेट के साथ देखा गया. यही नहीं विकेट के बीच दौड़ लगाते हुए वह असहज भी नजर आए.

अनफिट नजर आए बाबर आजम
  • पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तरौबा में खेला गया.
  • बाबर आजम ने अच्छी शुरुआत की लेकिन फिटनेस और वजन बढ़ने की वजह से आलोचना का सामना किया.
  • सोशल मीडिया पर बाबर आजम की फिटनेस को लेकर वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
Babar Azam, West Indies vs Pakistan: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला तरौबा में खेला जा रहा है. जहां पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अच्छे टच में नजर आए. मगर विकेट के बीच रन लेते दौरान उनकी फिटनेस पर जरुर सवाल उठता है. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें उनका वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है. यही नहीं रन लेते दौरान विकेट के बीच उन्हें काफी मशक्कत करते हुए भी देखा गया, जो उनके क्रिकेट करियर के लिए ठीक नहीं है.

@iMShami_ नाम एक एक फैन ने बाबर आजम का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, 'लेकिन बाबर आजम फिट नहीं हैं.

यही नहीं @SanaaaKhaan नाम के फैन ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा है, 'फिटनेस का मसला तो नहीं है, लेकिन उसका बॉडी टाइप ठेठ पंजाबी है. अपना पेट कम करें.'

अच्छी पारी को अर्धशतक यह शतक में नहीं बदल पाए बाबर

फिटनेस की समस्या को पीछे छोड़ दें तो लक्ष्य का पीछा करते हुए बाबर आजम अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे. मगर अपनी इस उम्दा पारी को अर्धशतक यह शतक में तब्दील नहीं कर पाए.

पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 64 गेंदों का सामना किया. इस बीच 73.43 की स्ट्राइक रेट से 47 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच चौके और एक छक्का निकला.

