'पूरी दुनिया थूकेगी ...',कपिल देव को लेकर युवराज सिंह के पिता का फूटा गुस्सा, बयान ने मचाई खलबली

Yograj Singh on Kapil Dev: युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के पिता एक बार फिर विवादों में हैं. धोनी को लेकर विवादित बयान देने में माहिर योगराज ने अब कपिल देव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है. युवराज के पिता योगराज ने कपिल देव (Yograj Singh on Kapikl dev) पर बयान दिया है. सोशल मीडिया पर योगराज सिंह का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, "हमारे समय के सबसे महान कप्तान कपिल देव... मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में छोड़ दूंगा कि दुनिया तुम पर थूकेगी.. आज, युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी हैं, और तुम्हारे पास केवल एक, विश्व कप है ..चर्चा समाप्त हो गई है.

युवराज सिंह के करियर की बात की जाए तो योगराज ने अपने करियर में एक टेस्ट मैच और 6 वनडे मैच खेले हैं. अपने एक मात्र टेस्ट में योगराज सिंह ने 10 रन बनाए थे. फर्स्ट क्लास करियर में योगराज सिंह ने 30 मैच खेले और साथ ही लिस्ट में उनके नाम 13 मैच हैं.



युवी के पिता ने कपिल देव के अलावा धोनी (Yograj Singh on Dhoni) को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया था. धोनी को लेकर योगराज ने कहा कि. वह धोनी को कभी नहीं माफ कर सकते हैं. उसके कारण ही मेरे बेटे युवराज सिंह का करियर जल्दी खत्म हुआ. युवी 4 से 5 साल और खेल सकता था लेकिन धोनी ने ऐसा नहीं होने दिया . योगराज सिंह ने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि, युवराज सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए. कैंसर से लड़कर उसने भारत को विश्व विजेता बनाया था.

Yograj Singh on KAPIL DEV -



"The greatest captain of our time, Kapil Dev... I told him, I'll leave you in a position where the world would curse you. Today, Yuvraj Singh has 13 trophies, and you have only one, the World Cup. End of discussion".pic.twitter.com/vuk194IneL