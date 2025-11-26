चिंटू पास हो गया.. गुवाहाटी में भारत की शर्मनाक बल्लेबाजी पर युवराज सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

Yuvraj Singh's cryptic post Viral: गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए. भारत को 549 रन का टारगेट मिला. इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन जाते हुए नजर आए. भारतीय बल्लेबाजों की ऐसी हालत को लेकर युवराज सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया जो चर्चा का विषय है. युवी ने अपने पोस्ट में लिखा. चिंटू पास हो गया.. . युवी के पोस्ट ने फैन्स को कंफ्यूज कर दिया. लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि युवी का यह पोस्ट किसके लिए हैं. क्योंकि भारत के बल्लेबाज तो टेस्ट में विफल रहे हैं.

हालांकि, कुछ लोगों इस पोस्ट को साई सुदर्शन से जोड़कर देख रहे हैं. क्योंकि नंबर 3 पर साई ने दूसरी पारी में संघर्ष दिखाया और 139 गेंद का सामना करने में सफल रहे. सुदर्शन ने 14 रन की पारी खेली लेकिन पिच पर जमने का जज्बा दिखाया. यही कारण है कि युवी के इस पोस्ट को फैन्स सुदर्शन के लिए बता रहे हैं कि सुदर्शन नंबर 3 बल्लेबाजी क्रम के लिए पास हो गए हैं.