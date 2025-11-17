बेटा क्रिकेट की दुनिया का दिग्गज, पिता रहते हैं अकेले, खाने के लिए अजनबियों पर निर्भर, बोले- अब मरने के लिए...

विज्ञापन

दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का बताया कि वह मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह अब अकेले रहते हैं और खाने के लिए उन्हें अजनबियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. 

भाग मिल्खा भाग में नजर आ चुके हैं योगराज सिंह
नई दिल्ली:

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और एक्टर योगराज सिंह ने हाल ही में अपनी जिंदगी के बारे में बात की. उन्होंने युवराज के साथ बचपन में हुई अनबन के बारे में बात की और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शॉक के बारे में बताया. विंटेज स्टूडियो को दिए इंटरव्यू में योगराज सिंह ने पहली पत्नी शबनम कौर और बेटे युवराज के उन्हें छोड़कर जाने को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बताया. वहीं उन्होंने खुलासा किया कि ह अब मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वह जिंदगी में कुछ नहीं चाहते हैं. 

उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा और कहा कि सिनेमा और क्रिकेट ने भले ही उन्हें भटकाया है. लेकिन आखिर में उनकी जिंदगी उसी मोड़ पर आ गई है. जहां से उन्होंने सब कुछ शुरू किया था.  हालांकि वह अपने फैसलों से खुश हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी में अकेलापन भी महसूस होता है. 

पहली पत्नी के साथ रिलेशनशिप पर योगराज सिंह ने कहा, उस मोड़ पर जब युवी और उनकी मां ने मुझे छोड़ दिया. उसने मुझे सबसे बड़ा सदमा दिया. जिस औरत के लिए मैंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी. मेरी जवानी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चले गए. बहुत सारी चीजें इसी तरह बर्बाद हो गई. मैंने भगवान से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. जब मैंने सबके लिए सब सही किया. मैंने कुछ गलतियां की.लेकिन मैं एक मासूम इंसान हूं. मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया. 

भाग मिल्खा भाग एक्टर ने आगे कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं. मेरी जिंदगी पूरी हो गई है. जब भी भगवान चाहेगा वह मुझे ले जाएगा अपने साथ. मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे जो भी दे रहे हैं. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनका छोटा बेटा भी यूएस चला गया है. उन्होंने बताया कि वह अजनबियों पर खाने के लिए निर्भर हैं और घर में कोई नहीं है, जिसके चलते वह अकेले घर में बैठे रहते हैं. 

गौरतलब है कि योगराज सिंह ने शबनम कौर से शादी की थी. कपल का एक बेटा युवराज सिंह भी है. योगराज 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. जबकि भाग मिल्खा भाग में उन्होंने भारतीय कोच रणवीर सिंह का अहम किरदार निभाया था. 

