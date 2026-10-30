'न्याय नहीं हो रहा...,' अभिषेक-ईशान और वैभव सूर्यवंशी को लेकर युवराज सिंह ने उठाई आवाज

भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का मानना ​​है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को वनडे टीम में नियमित रूप से शामिल न करना, उनकी बेहतरीन प्रतिभा के साथ 'न्याय' नहीं है.

'प्रोटोकॉल 32' के लॉन्च इवेंट के दौरान पीटीआई से बातचीत में युवराज ने कहा, 'सच कहूं तो, मैं अभिषेक को वनडे में खेलते देखना चाहूंगा. मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम ईशान किशन, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं चुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं.'

गौरतलब है कि युवराज लंबे समय से अभिषेक के मेंटर रहे हैं. हालांकि, युवराज ने यह भी कहा कि वह समझते हैं कि टीम में सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

'अभिषेक की सफलता कड़ी मेहनत का नतीजा'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं समझता हूं कि हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनके लिए जगह बनाना मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि जिस तरह से ये युवा बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि वे जल्द ही टीम का हिस्सा होंगे. अभिषेक ने जो कुछ भी हासिल किया है, वह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है.'