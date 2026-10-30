Rashid Khan: 200 विकेट और सिर्फ 1 नाम... राशिद खान ने T20I क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के स्टार लेग-स्पिनर राशिद खान ने पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. राशिद ने जिम्बाब्वे के विकेटकीपर-बल्लेबाज तदिवनाशे मारुमनी को सिर्फ 2 रन पर आउट करके यह मुकाम हासिल किया. उस समय जिम्बाब्वे की टीम 222 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी.

इस विकेट के साथ ही पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में राशिद के कुल विकेटों की संख्या 200 हो गई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. अफगानिस्तान के यह स्पिनर अपनी टीम के T20 इंटरनेशनल सेटअप में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. इस उपलब्धि के साथ, वह पुरुषों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

मैच की बात करें तो, गुरुवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन अजमतुल्लाह उमरजई ने शानदार शतक जड़कर टीम को संभाला. उनकी बदौलत अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 221/7 का स्कोर खड़ा किया.

उमरजई ने सिर्फ 50 गेंदों पर 116 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 232.00 रहा. उनकी इस तूफानी पारी ने अफगानिस्तान को तब सहारा दिया, जब टीम ने सिर्फ 38 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. एजाज अहमद अहमदजई ने भी 27 गेंदों पर 52 रनों की धुआंधार पारी खेलकर अहम साथ दिया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. इन दोनों की साझेदारी की मदद से अफगानिस्तान ने अपने 20 ओवरों में 221/7 का मजबूत स्कोर बनाया.

अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही थी और टीम ने सिर्फ 38 रनों पर 5 विकेट खो दिए थे. रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद अकरम और शाहिदुल्लाह कमाल कुछ खास नहीं कर सके, जबकि सेदिकुल्लाह अटल ने 21 गेंदों पर 17 रन बनाए और नौवें ओवर में आउट हो गए. इसके बाद उमरजई और एजाज ने छठे विकेट के लिए 59 गेंदों पर 142 रनों की साझेदारी करके पारी को पूरी तरह से बदल दिया. 180 के स्कोर पर एजाज के आउट होने से यह साझेदारी खत्म हो गई, लेकिन ओमरजई ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 19वें ओवर में 116 रन बनाकर आउट हुए.

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने पारी के अंत में शानदार बल्लेबाजी की; उन्होंने सिर्फ छह गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाए, जिसमें चार छक्के शामिल थे. मुजीब उर रहमान दो रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह अफगानिस्तान ने 11.05 के रन रेट से 221/7 का स्कोर खड़ा किया. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस और कुंदई मातिगिमू ने दो-दो विकेट लिए, जबकि विंसेंट मासेकेसा, अर्नेस्ट मासुकु और सिकंदर रजा ने एक-एक विकेट हासिल किया.

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