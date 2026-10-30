सैंटनर नंबर-1, जॉर्डन नंबर- 3, भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर शुक्रवार को अपनी टीम के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने T20I में 150 विकेट पूरे किए हैं. सैंटनर ने भारत के खिलाफ चौथे T20I मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. ​​उन्होंने अपने चार ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट शामिल थे.

अब तक 142 T20I मैचों में, सैंटनर ने 23.09 की औसत से 151 विकेट लिए हैं. इस दौरान उन्होंने चार बार एक पारी में 4 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/11 रहा है. मौजूदा सीरीज में, सैंटनर ने 11.22 की औसत से 9 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 रहा है. इस साल 20 T20I मैचों में, उन्होंने 24.58 की औसत से 21 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 रहा है.

सैंटनर ने ईश सोढ़ी को छोड़ा पीछे

सैंटनर ने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने के मामले में ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ दिया है. सोढ़ी के नाम 30 विकेट थे, जबकि सैंटनर ने उन्हें पार कर लिया है. भारत के खिलाफ 31 T20I मैचों में, सैंटनर ने 26.06 की औसत से 32 विकेट लिए हैं. उन्होंने दो बार एक पारी में 4 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/11 रहा है.

न्यूजीलैंड के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में ईश सोढ़ी (142 मैचों में 165 विकेट) के बाद टिम साउथी (126 मैचों में 164 विकेट) और फिर सैंटनर आते हैं. शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए मैच में जैकब डफी के 4 विकेट और ग्लेन फिलिप्स के शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की. उन्होंने यह मैच 87 रनों से जीता.

भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा T20I विकेट

31 विकेट, मिशेल सैंटनर

30 विकेट, ईश सोढ़ी

24 विकेट, क्रिस जॉर्डन

22 विकेट, जोफ्रा आर्चर

22 विकेट, आदिल रशीद

सीरीज में भारत 3-1 से आगे

इस जीत के बाद, सीरीज में भारत 3-1 से आगे है और अभी एक मैच खेला जाना बाकी है. फिलिप्स (49 गेंदों में 107 रन, 6 चौके और 10 छक्कों के साथ) और माइकल ब्रेसवेल (25 गेंदों में 65 रन, 4 चौके और 6 छक्कों के साथ) ने न्यूजीलैंड को 20 ओवरों में 259/7 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया, जो भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

डफी (4/23), सैंटनर (2/24) और मैथ्यू फिशर (2/40) ने भारत को कभी भी लय में नहीं आने दिया, और पूरी भारतीय टीम 20 ओवरों में सिर्फ 172 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए तिलक वर्मा (35 गेंदों में 35 रन, 1 चौका और 3 छक्कों के साथ) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.