सनरूफ और बड़ी स्क्रीन के साथ CNG का मजा, माइलेज होगा डबल! आ रही ये 3 SUV

Upcoming CNG SUVs: पिछले कुछ महीनों में CNG कारों की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. फ्यूल की बढ़ती कीमतों और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर हो रही चिंताओं के चलते अब बहुत से लोग CNG गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं. कार बनाने वाली कंपनियों ने भी इस ट्रेंड को समझ लिया है और वे इस बढ़ते मार्केट में अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं. हम आपको उन CNG SUVs कारों की लिस्ट बता रहे हैं, जो जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती हैं.

Hyundai Bayon

संभावित लॉन्च: जनवरी 2027

संभावित कीमत: 13 से 22 लाख रुपये

Hyundai ने हाल ही में भारत में अपनी Bayon को लॉन्च किया है. हालांकि, अभी Bayon स्टैंडर्ड तौर पर केवल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (113 bhp और 144 Nm) के साथ आती है, लेकिन कंपनी ने कन्फर्म किया है कि जनवरी 2027 तक इसका CNG पावरट्रेन भी लेकर आएगी. हालांकि, गियरबॉक्स ऑप्शन्स को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें वही 6-स्पीड मैनुअल और iVT गियरबॉक्स मिल सकता है.

बूट स्पेस और ज्यादा प्रैक्टिकैलिटी के लिए इसमें Hyundai का डुअल-सिलेंडर लेआउट इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. फीचर्स के मामले में ये कार पेट्रोल मॉडल जैसी ही रहेगी. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे सभी फीचर्स मिलते रहेंगे.

Skoda Kylaq CNG

संभावित लॉन्च: 2027 की शुरुआत में

संभावित कीमत: 9 से 17 लाख रुपये

Skoda ने अभी तक CNG मार्केट में कदम नहीं रखा है. Kylaq के जरिए कंपनी आखिरकार इस सेगमेंट में अपनी एंट्री कर सकती है. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि Skoda अपने मॉडल्स के लिए CNG पावरट्रेन पर काम कर रही है, और कंपनी का बेस्ट-सेलिंग मॉडल होने के नाते Kylaq इस CNG ऑप्शन के लिए सबसे पहली और सीधी पसंद होगी. उम्मीद है कि इस CNG टेक्नोलॉजी को 1.0-लीटर TSI इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है. हालांकि, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा या नहीं. इसके फीचर लिस्ट में 10-इंच का टचस्क्रीन, 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

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Kia Sonet

संभावित लॉन्च: 2027 की शुरुआत या मिड में

संभावित कीमत: 10 से 20 लाख रुपये

Kia ने हाल ही में Carens और Carens Clavis के CNG वर्जन लॉन्च करके इस रेस में एंट्री मारी है. वहीं, अभी हाल ही में Mahindra ने भी XUV 3XO ZNG के साथ CNG स्पेस में डेब्यू करके खूब सुर्खियां बटोरी हैं. ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि Kia भी जल्द ही Sonet CNG को लॉन्च करेगी. आपको बता दें कि Sonet को लंबे समय से एक बड़े अपडेट का इंतजार है, और हमें उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल में इसके 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ CNG का ऑप्शन मिलेगा. इसकी फीचर लिस्ट में Level-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

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