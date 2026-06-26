सूर्यवंशी पर दुनिया की नजर, जानें कौन हैं टी20, वनडे और टेस्ट में सबसे कम उम्र में करियर शुरू करने वाले खिलाड़ी

Vaibhav Sooryavanshi's set to make big record: आयरलैंड के खिलाफ आज दो टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले से ही विश्व क्रिकेट जगत पर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavasnhi) का बुखार चढ़ा हुआ है. और मैच शुरू होने से पहले मानो यह चरम पर पहुंच चुका है. हर ओर वैभव की ही चर्चा है, जो आज सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर के भारत के लिए खेलने का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. यदि सूर्यवंशी को शुक्रवार को बेलफास्ट में भारत बनाम आयरलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 (T20I) मैच में डेब्यू कैप मिलती है, तो वह न केवल भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बनेंगे, बल्कि पूर्ण टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन जाएंगे. वह 15 साल, 2 महीने और 30 दिन की उम्र में वह आयरलैंड के जोश लिटिल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 16 साल और 309 दिन की उम्र में हांगकांग के खिलाफ डेब्यू किया था.
पूर्ण-सदस्य देशों में सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रज़ा के नाम है। उन्होंने अक्टूबर 1996 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ महज 14 साल और 227 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था.
पूर्ण-सदस्य देशों में सबसे युवा टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 227 दिन
|पाकिस्तान
|ज़िम्बाब्वे
|24 अक्टूबर, 1996
|मुश्ताक मोहम्मद
|15 वर्ष 124 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|26 मार्च, 1959
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 128 दिन
|बांग्लादेश
|ज़िम्बाब्वे
|19 अप्रैल, 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 189 दिन
|पाकिस्तान
|न्यूजीलैंड
|10 फरवरी, 1989
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 205 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|15 नवंबर, 1989
पूर्ण-सदस्य देशों में सबसे युवा वनडे (ODI) डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
जहां टेस्ट में सबसे कम उम्र में करियर का आगाज करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम पर है, तो यह कारनामा उन्होंने वनडे में भी किया है. हसन रजा ने टेस्ट डेब्यू के ठीक छह दिन बाद अक्टूबर 1996 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ही 14 साल और 233 दिन की उम्र में अपना पहला वनडे मैच खेला था. चलिए जान लें वनडे में सबसे कम उम्र में करियर शुरू करने वाले दुनिया के शीर्ष 5 खिलाड़ी कौन हैं
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 233 दिन
|पाकिस्तान
|ज़िम्बाब्वे
|30 अक्टूबर, 1996
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 116 दिन
|बांग्लादेश
|ज़िम्बाब्वे
|7 अप्रैल, 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 127 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|10 दिसंबर, 1988
|शाहिद अफरीदी
|16 वर्ष 215 दिन
|पाकिस्तान
|केन्या
|2 अक्टूबर, 1996
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 238 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|18 दिसंबर, 1989
पूर्ण-सदस्य देशों में सबसे युवा टी20 (T20I) डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
पूर्व कालिक यानी टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों में सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करने का रिकॉर्ड आयरलैंड के ही जोश लिटिल के नाम पर है. इस फॉर्मेट में भी उन शीर्ष 5 खिलाड़ियों के नामों पर नजर दौड़ा लें, जिन्होंने सबसे कम उम्र में करियर शुरू किया
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|जोश लिटिल
|16 वर्ष 309 दिन
|आयरलैंड
|हांगकांग
|5 सितंबर, 2016
|मुजीब उर रहमान
|16 वर्ष 314 दिन
|अफगानिस्तान
|ज़िम्बाब्वे
|5 फरवरी, 2018
|मोहम्मद आमिर
|17 वर्ष 55 दिन
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|7 जून, 2009
|क्वेना मफाका
|18 वर्ष 137 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|23 अगस्त, 2024
|अफीफ हुसैन
|18 वर्ष 146 दिन
|बांग्लादेश
|श्रीलंका
|15 फरवरी, 2018
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