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डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया अपना एक और हुनर, नेट पर गेंदबाजी कर दिलाई युवराज सिंह की याद

Vaibhav Sooryavanshi Bowling Video viral: भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी-20 मैच आज खेला जाने वाला है. पहले टी-20 मैच से पहले वैभव ने अपने एक और खास हुनर का परिचय फैन्स को दिया है.

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डेब्यू से पहले वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया अपना एक और हुनर, नेट पर गेंदबाजी कर दिलाई युवराज सिंह की याद
Vaibhav Sooryavanshi , IND vs IRE: पहले टी-20 मैच से पहले वैभव गेंदबाजी करते हुए भी नजर आए हैं.

Vaibhav Sooryavanshi, IND vs IRE T20: हर किसी को 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार है, फैन्स उम्मीद कर रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में वैभव को खेलने का मौका मिलेगा. दोनों टीमों के बीच मैच बेलफास्ट स्टेडियम में खेला जाएगा. यही कारण है कि पहले टी-20 मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं. वहीं, दूसरी ओर वैभव को लोग उनकी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन पहले टी-20 मैच से पहले वैभव का एक अलग अंदाज देखने को मिला है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, नेट्स के दौरान वैभव ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया ही लेकिन इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी का भी अभ्यास किया. जिसे देखकर फैन्स गदगद हैं. 

खास बात ये है कि वैभव की गेंदबाजी एक्शन में युवराज सिंह की झलक दिख रही है, सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है कि क्या वैभव भी आने वाले समय में युवराज सिंह की तरह भारत के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. फैन्स वैभव के गेंदबाजी एक्शन को देखकर काफी खुश हैं. 

देखें वीडियो 

नेट्स पर अभिषेक शर्मा को की गेंदबाजी

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी नेट्स में अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी करते हुए नजर आए, वैभव के खिलाफ  जब भी अभिषेक ने हवा में शॉट खेला, वैभव ने विकेट के लिए अपील की. वह हर बार "विकेट" चिल्लाते रहे, जबकि अभिषेक इसे नकारते रहे.  दोनों के बीच यह क्यूट बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नेट्स पर  वैभव ने जितनी देर भी बॉलिंग की उन्होंने दिखाया है कि वह गेंदबाज के तौर पर भी भविष्य में भारत के लिए काम आ सकते हैं.  उम्मीद है कि वह अपनी बैटिंग के साथ-साथ अपनी बॉलिंग पर भी काम करते रहेंगे. 

अबतक दो विकेट लिए हैं. 

बता दें कि वैभव ने फर्स्ट क्लास मैच में गेंदबाजी की है और दो विकेट अबतक लिए हैं. लिस्ट ए में और टी-20 में वैभव ने गेंदबाजी की है लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं

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