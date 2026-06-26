विज्ञापन
विशेष लिंक

आयरलैंड में साल का सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मुकाबला बनेगा सूर्यवंशी का मैच, जानें क्या कह रहा आयरिश मीडिया

आयरिश मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकार नॉथनन जोंस के लिखे लेख से आप समझें कि सूर्यवंशी आयरलैंड में कितनी बड़ी सनसनी बने हुए हैं

Read Time: 5 mins
trusted source trusted source
Share
आयरलैंड में साल का सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मुकाबला बनेगा सूर्यवंशी का मैच, जानें क्या कह रहा आयरिश मीडिया

जब आप 15 वर्ष के थे, तब आप कहां थे? इस प्रश्न का उत्तर, और इसके पूछे जाने का कारण, हमें शायद ही कभी खुशी से भरता है. हम में से अधिकांश लोग या तो जूनियर सर्ट कर रहे थे या ट्रांज़िशन ईयर में थे. उन परीक्षाओं में किसी तरह समय काट रहे थे जिन्हें किसी और ने महत्वपूर्ण बताया था, या फिर इधर-उधर समय बर्बाद करने का कोई बहाना ढूंढ रहे थे. मुझे लगता है कि हम इसे 'वर्क एक्सपीरियंस' (कार्य अनुभव) कहते थे. शुक्रवार को भारत के पास एक ऐसा 15 वर्षीय खिलाड़ी है जो वास्तविक, वास्तविक जीवन का खेल कर रहा है.  वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं. आयरलैंड उनके पहले प्रतिद्वंद्वी हैं और स्टॉर्मोंट इसका मंच है. दक्षिण एशिया में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू इस वर्ष के सबसे अधिक देखे जाने वाले खेल क्षणों में से एक होगा.

आयरलैंड में क्रिकेट इन दिनों शायद ही कभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पैठ बना पाता है. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बीते दिनों की प्रसिद्ध वर्ल्ड कप की बड़ी टीमों को हराना अब यादों से धुंधली होती जा रही है. जब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट देश यहां आया है यह स्थिति बदल सकती है. फिर भी भारत के दौरों का नयापन अब खत्म हो चुका है क्योंकि मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन पिछले पांच वर्षों में तीन बार इन तटों पर आ चुके हैं.

इसमें इस तथ्य को भी जोड़ लें कि आयरलैंड के कई सीनियर खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हैं. पॉल स्टर्लिंग, मार्क अडायर, जोश लिटिल, कर्टिस कैंपर और बैरी मैकार्थी सभी एक्शन से बाहर हैं . और इन मैचों के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण से दिलचस्प होने की संभावना कम ही है. टी20 आयरलैंड के लिए बहुत अधिक फोकस का विषय भी नहीं है क्योंकि अगले 12 महीनों का सबसे बड़ा काम अगले साल के 50 ओवर के विश्व कप में पहुंचना है.

इन दोनों मैचों पर से ध्यान हटने का खतरा मंडरा रहा था. भारतीय टीवी का पैसा गर्मियों के बाकी मैचों के भुगतान के लिए मददगार है, लेकिन यह कहने का कोई खेल संबंधी कारण ढूंढना कि यह सप्ताहांत मायने रखता है एक बड़ा काम था. फिर भारत ने उस बच्चे को चुनने का फैसला किया. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दौरे पर अपने माता-पिता के साथ यात्रा करनी पड़ती है और अपने साथियों से अलग चेंजिंग रूम का उपयोग करना पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2011 में जन्मे (मुझे पता है, रुकिए...), सूर्यवंशी पूरी तरह से टी20 और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के स्वर्ण युग में रहे हैं. सोशल मीडिया के युग का तो जिक्र ही क्या करना. जो लोग भारतीय घरेलू परिदृश्य के निचले स्तरों से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए सूर्यवंशी को एक छक्के के रस्सी के ऊपर से जाने वाले क्लिप ने प्रमुखता में ला दिया.  महज 14 साल की उम्र में, वह पिछले साल के आईपीएल में सबसे युवा पुरुष टी20 शतकवीर बने और उन्होंने इस मील के पत्थर को शानदार अंदाज में हासिल किया.

यह कोई तुक्का नहीं था. बारह महीने बाद उन्होंने एक आईपीएल अभियान में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, वह क्रिस गेल हैं.गेल को खेल का अब तक का सबसे बेहतरीन पावर हिटर माना जाता है. एक बच्चे से हार गए इसके साथ ही इस साल के आईपीएल एमवीपी (MVP) पुरस्कार को जोड़ लें और भारत को उन्हें पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलावा देना ही पड़ा.

आयरलैंड इस किशोर सनसनी के हाथों होने वाले अपमान से बचने का प्रयास करने वाला पहला दावेदार है. सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द ध्यान का स्तर इतना अधिक है कि जुड़ाव की प्रक्रिया से उनकी पहली गेंद पिछले कुछ समय में सबसे अधिक देखा जाने वाला आयरिश खेल क्षण होगी. पिछले हफ्ते भी इंडिया ए, यानी दूसरी टीम, खेल रही थी. हर कोई देखने के लिए आ गया क्योंकि सूर्यवंशी ने अपना 50-ओवर का डेब्यू किया था.


आपको तेंदुलकर का नाम जानने के लिए क्रिकेट प्रशंसक होने की आवश्यकता नहीं है. सूर्यवंशी भारत के सबसे युवा खिलाड़ी होने का उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं. एल्गोरिदम पर हावी होने वाले इस चकाचौंध भरे आईपीएल के युग में कुछ ही खेल डेब्यू इस स्तर के हाइप का मुकाबला कर पाते हैं. यह उल्लेख करना भी उचित है कि सूर्यवंशी की उम्र पर सवाल उठाए गए हैं. 2023 में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था जिससे यह संकेत मिला कि वह वास्तव में बताई गई उम्र से लगभग 18 महीने बड़े थे. उनके पिता ने ऐसी बातों का खंडन करते हुए कहा कि बोन टेस्ट (हड्डी के परीक्षणों) ने उनकी उम्र की पुष्टि की है. बहरहाल यह कोई 25 साल का व्यक्ति नहीं है जो 15 साल का होने का नाटक कर रहा होय सूर्यवंशी का मासूम चेहरा (बेबी फेस) यह साफ कर देता है कि, आप चाहे जो भी विश्वास करें, वह इस स्तर का बेहतरीन खिलाड़ी होने के लिए बेहद छोटे हैं.
 

(नॉथन जोंस Irishtimes से जुड़े हैं)

यह भी पढ़ें:  'पीढ़ी में एक बार आने वाला खिलाड़ी', वैभव सूर्यवंशी को लेकर विराट के कोच का बड़ा बयान, बताया डेब्यू का हकदार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Sooryavanshi, India, Ireland, Cricket, Ireland Vs India 06/26/2026 Irin06262026270204
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com