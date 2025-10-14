विज्ञापन
विशेष लिंक

'आप इस ऑलराउंडर को खिला सकते थे', अश्विन ने उठाया रेड्डी के XI में चयन पर सवाल, बताया-कहां फिट बैठते है नितीश

India vs west Indies: नितीश कुमार रेड्डी खेले गए दोनों ही टेस्ट मैचों में भारतीय XI का हिस्सा रहे, लेकिन अश्विन ने अलग ही पहलू सामने रखा है

Read Time: 2 mins
Share
'आप इस ऑलराउंडर को खिला सकते थे', अश्विन ने उठाया रेड्डी के XI में चयन पर सवाल, बताया-कहां फिट बैठते है नितीश

Ravichandran puts Ashwin Question on Nitish Reddy: अब यह तो आप जानते ही हैं कि दिग्गज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) कितना खरा-खरा बोलते हैं. उनकी बातों में बहुत ही ज्यादा वजन होता है. और अब भारत की विंडीज (India vs West Indies) के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत के बाद अश्विन ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है. अश्विन ने खत्म हुई सीरीज में वापसी करने वाले ऑलराउंडर नितीश रेड्डी (Nitish Reddy) को XI में खिलाने पर सवाल खड़ा किया है. वैसे हाल ही में पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी नितीश की उपयोगिता को लेकर सवाल खड़ा किया था और इसके पीछे बहुत ही ठोस वजह थी, लेकिन अश्विन ने दूसरा कारण सामने रखा है

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल एश की बात पर रेड्डी के चयन पर सवाल उठाए हुए कहा कि उनकी जगह प्रबंधन विशेषज्ञ बल्लेबाज या पहले से ही खुद को साबित कर चुके अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर को खिला सकता था. उन्होंने कहा,'अगर यह नितीश रेड्डी का रोल है, तो मेरा मानना है कि आप किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज या बॉलर को खिला सकते थे. आप अक्षर पटेल को खिला सकते थे. उसने क्या किसी से कम किया है? अक्षर एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं.'

दिग्गज ऑफ स्पिनर ने कहा, 'स्पिनरों के खिलाफ अक्षर पटेल का डिफेंस सर्वश्रेष्ठ है. इसलिए अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. और अगर आप सिराज, बुमराह और दूसरे पेसर के बीच चुनाव कर रहे हो, तो नितीश बल्लेबाजी में गहराई प्रदान कर सकते हैं. इसके अलावा मुझे उन्हें खिलाने के पीछे कोई मतलब नहीं जान पड़ता. नितीश एक बढ़िया बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी भूमिका की और व्याख्या हो सकती है.'

पहले ओवर में सिर्फ 4 ओवर और...

नितीश ने पहले टेस्ट में सिर्फ 4 ओवर डाले थे, तो दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में उन्हें पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं दिया गया. और वह मानो ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज ही बनकर रह गए. इस बात को लेकर पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी सवाल किया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Roshan Ravichandran, Kaki Nitish Kumar Reddy, India, West Indies, India Vs West Indies 2025, Cricket, Ravichandran Ashwin
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com