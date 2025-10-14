विज्ञापन
RJD ने उम्मीदवारों को टिकट (सिंबल) बांटना शुरू कर दिया है. सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी को RJD का सिंबल मिला है.

RJD ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो उजियारपुर से आलोक मेहता मैदान में; देखें पूरी लिस्ट
  • RJD ने महागठबंधन की अनिश्चितता के बावजूद अपने कई उम्मीदवारों को टिकट बांटना शुरू कर दिया है.
  • RJD ने पातेपुर से प्रेमा चौधरी, पारू से शंकर प्रसाद यादव और समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन को टिकट दिया है.
  • सिवान जिले के रघुनाथपुर से ओसामा साहब और सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी को भी RJD का टिकट मिला है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक ओर NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है. इस अनिश्चितता के बावजूद RJD ने उम्मीदवारों को टिकट (सिंबल) बांटना शुरू कर दिया है. हालांकि, सोमवार को कुछ उम्मीदवारों से सिंबल वापस भी लिए गए थे.

  • पातेपुर से प्रेमा चौधरी को टिकट मिला
  • पारू विधानसभा सीट से शंकर प्रसाद यादव को RJD का टिकट मिला
  • समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन को RJD का टिकट मिला
  • सिवान जिले के रघुनाथपुर से ओसामा साहब को RJD का टिकट मिला
  • सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी को RJD का सिंबल मिला
  • शाहपुर से राहुल तिवारी 
  • बहादुरपुर से भोला यादव 
  • रफीगंज से मो निहालुद्दीन 
  • सिंघेश्वर से चंद्र हांस चौपाल 
  •  गायघाट से निरंजन कुमार
  •  नोखा से अनीता देवी
  •  मीनापुर से मुन्ना यादव
  • तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह
  • साहेबपुर कमाल से ललन यादव
  • बोचहा से अमर पासवान
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे. उनका नामांकन दोपहर 12 बजे हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में होगा. इस दौरान उनके साथ उनके पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में समर्थक भी जुटेंगे.

अगर बिहार चुनाव की बात करें तो राज्य में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं, चुनावी नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी.

चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. दूसरी तरफ, राजनीतिक दलों की तरफ से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो सियासी भविष्य की तलाश में नेताओं का एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

Bihar Elections 2025, RJD, Symbol To RJD Candidate, RJD Symbol, Awadh Bihari Chaudhary
