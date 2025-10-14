RJD ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल, राघोपुर से तेजस्वी तो उजियारपुर से आलोक मेहता मैदान में; देखें पूरी लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक ओर NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों का बंटवारा हो चुका है, वहीं महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है. इस अनिश्चितता के बावजूद RJD ने उम्मीदवारों को टिकट (सिंबल) बांटना शुरू कर दिया है. हालांकि, सोमवार को कुछ उम्मीदवारों से सिंबल वापस भी लिए गए थे.

पातेपुर से प्रेमा चौधरी को टिकट मिला

पारू विधानसभा सीट से शंकर प्रसाद यादव को RJD का टिकट मिला

समस्तीपुर से अख़्तरुल इस्लाम शाहीन को RJD का टिकट मिला

सिवान जिले के रघुनाथपुर से ओसामा साहब को RJD का टिकट मिला

सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी को RJD का सिंबल मिला

शाहपुर से राहुल तिवारी

बहादुरपुर से भोला यादव

रफीगंज से मो निहालुद्दीन

सिंघेश्वर से चंद्र हांस चौपाल

गायघाट से निरंजन कुमार

नोखा से अनीता देवी

मीनापुर से मुन्ना यादव

तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह

साहेबपुर कमाल से ललन यादव

बोचहा से अमर पासवान

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरेंगे. उनका नामांकन दोपहर 12 बजे हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में होगा. इस दौरान उनके साथ उनके पिता और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में समर्थक भी जुटेंगे.

अगर बिहार चुनाव की बात करें तो राज्य में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं, चुनावी नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी.

चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. दूसरी तरफ, राजनीतिक दलों की तरफ से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो सियासी भविष्य की तलाश में नेताओं का एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.