भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट के बाद गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की शुभमन गिल की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आजकल बल्लेबाजों का इतना दबदबा है कि गेंदबाजों को जो भी मदद मिल सके, वह उन्हें मिलनी चाहिए. एमएसके प्रसाद इटालिया टी10 लीग में 'वेनिस लाइववायर' के टीम डायरेक्टर हैं. उन्होंने कहा कि यह पाबंदी कोविड-19 महामारी के दौरान लगाई गई थी, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया है.

प्रसाद ने 'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में कहा, "मैं वास्तव में उनके (शुभमन गिल के) साथ हूं, क्योंकि वह नियम कोविड-19 के दौर में आया था, जब लार या ऐसी अन्य चीजों के इस्तेमाल की मनाही थी. मुझे लगता है कि आप हमेशा पुराने नियम पर वापस जा सकते हैं. अब जब हालात बेहतर हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आप देखें, तो हाल ही में एक मैच में 720 रन बने. गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए, कम से कम ऐसी छोटी-छोटी चीजों की तो अनुमति दी ही जा सकती है. मैं इस मामले में शुभमन गिल के साथ हूं."

शुभमन गिल उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनकी पहचान 2016 और 2020 के बीच प्रसाद की चयन समिति ने शुरुआती दौर में ही कर ली थी. भारतीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए, प्रसाद ने बताया कि उनकी समिति ने तीन स्तरों पर भारत की 'बेंच स्ट्रेंथ' तैयार की थी, जिसमें शुभमन गिल, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी शामिल थे.

"एक चयन समिति का काम और भूमिका नए टैलेंट की पहचान करना होता है. हम एक रिले रेस में दौड़ने वालों की तरह हैं, जो अगली चयन समिति को 'बैटन' (जिम्मेदारी) सौंप देते हैं. हम उन्हें ऐसी बेंच स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वे अगले खिलाड़ियों को तैयार कर सकें. हो सकता है कि कुछ चयनकर्ताओं ने विश्व कप न जीता हो, लेकिन उन्होंने इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर दी होती है कि जब अगला चयनकर्ता आता है, तो शायद उसी के कार्यकाल में विश्व कप जीत लिया जाए."

"इसलिए, चयन समिति का काम हमेशा नए टैलेंट की तलाश करना, उन्हें पहचानना और 'बेंच स्ट्रेंथ' तैयार करना होना चाहिए, ताकि भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक शीर्ष पर बना रहे. वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के साथ ऐसा हो चुका है; एक दौर ऐसा आया था जब अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों या 'बेंच स्ट्रेंथ' की कमी के कारण उनके प्रदर्शन और रैंकिंग में भारी गिरावट आ गई थी. हमने काफी अच्छी 'बेंच स्ट्रेंथ' तैयार की थी. जब हम चयन समिति में थे, तो मैंने और मेरे साथियों ने 60 खिलाड़ियों को चुना था: 20 खिलाड़ी मौजूदा भारतीय टीम में, 20 खिलाड़ी दूसरे स्तर पर और 30 खिलाड़ी तीसरे स्तर पर. हमारे पास ए, बी और सी टीमें थीं. क्या आप यकीन करेंगे—ऋषभ पंत, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हमारी तीसरी टीम, यानी सी टीम में थे."

"हमने खिलाड़ियों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर इस तरह पहुंचाया कि 'ए' टीम की जरूरतों के हिसाब से हम 'बी' टीम के खिलाड़ियों को वहां शामिल करते थे, और फिर 'सी' टीम के खिलाड़ियों को 'बी' टीम में लाते थे. तो, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी. आज, सिलेक्शन कमिटी छोड़ने के पांच साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि जिन खिलाड़ियों को हमने पहचाना था—जो 'कैटेगरी सी' में थे—वे आज भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं. आपको और क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल सही लोगों को चुना था."

भारत में महिला क्रिकेट के आगे बढ़ने के बारे में बात करते हुए, प्रसाद ने पूर्व बीसीसीआई सचिव और मौजूदा आईसीसी चेयरमैन जय शाह को इसका श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला क्रिकेटरों की कमाई के बीच के अंतर को कम करने में जय शाह का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने महिला क्रिकेट टैलेंट पूल को शुरुआती दौर में विकसित करने में आंध्र क्रिकेट की भूमिका को भी याद किया. इसी दौरान लेफ्ट-आर्म स्पिनर एन. श्री चरणी की खोज हुई, जो आज विमेंस टी20 में टॉप रैंक वाली गेंदबाज हैं.

"मुझे लगता है कि भारत में महिला क्रिकेट के विकास के लिए कई लोग श्रेय के हकदार हैं. सबसे पहले, जब जय शाह भारतीय क्रिकेट की कमान संभाल रहे थे, तो उन्होंने पुरुष और महिला क्रिकेट के बीच आर्थिक अंतर को कम किया. उनका मानना था कि महिला क्रिकेटरों को कहीं बेहतर भुगतान मिलना चाहिए. जैसे ही खिलाड़ियों की कमाई बढ़ने लगी, कई नई लड़कियां इस खेल से जुड़ने लगीं. उन्हें लगा कि वे इसके जरिए अपनी आजीविका चला सकती हैं. जब किसी खेल में अच्छा पैसा होता है, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोग उस तरफ आते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिए. इसके अलावा, 2012-13 के दौरान, जब हम वहां थे, तब आंध्र क्रिकेट देश का पहला ऐसा एसोसिएशन था जिसने अपनी तरह की पहली महिला अकादमी शुरू की थी."

"क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शुरुआती दो वर्षों तक 'नेशनल क्रिकेट एकेडमी' गुंटूर में थी? सभी नेशनल कैंप गुंटूर में ही आयोजित होते थे. वर्ल्ड कप 2013 के लिए टीम की घोषणा भी गुंटूर में ही हुई थी. झूलन, मिताली सभी उस समय गुंटूर में ही हुआ करती थीं. देखिए, उस दौर में दुनिया महिला क्रिकेट के प्रति उतनी सकारात्मक नहीं थी, लेकिन आंध्र क्रिकेट में हमारे कार्यकाल के दौरान, हम महिला क्रिकेट को गुंटूर ले आए. जब हमने ऐसा करना शुरू किया, तो बाकी राज्यों ने भी अपनी-अपनी एकेडमी खोल लीं. आज, पुरुषों की तरह ही, हम महिला क्रिकेट में भी एक महाशक्ति बन गए हैं."

