Video: 'तुम युवराज सिंह जैसे हो', वैभव सूर्यवंशी को अपने सामने देख ऐसे चहक उठा नन्हा फैन, रिएक्शन जीत लेगा दिल

Vaibhav Suryavanshi, IND U19 vs UAE U19: : वैभव सूर्यवंशी ने काफी कम समय में अपनी बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया था. वैभव जब भी मैदान पर होते हैं तो कुछ न कुछ होता रहता है. यही कारण है कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है. वैभव के फैन छोटे बच्चे भी है. इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वैभव अपने नन्हें फैन को ऑटोग्राफ दे रहे हैं. इस वीडियो में एक नन्हा फैन वैभव की तुलना युवराज सिंह से करता हुए नजर आ रहा है. वैभव को अपने करीब देखकर वह नन्हा फैन अपनी खुशी नहीं छूपा पा रहा है. फैन के चेहरे पर जो चमक है वह देखने लायक है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

इस समय वैभव अंडर 19 टीम की ओर से एशिया कप में शिरकत कर रहे हैं. एशिया कप अंडर 19 के पहले मैच में वैभव ने यूएई के खिलाफ शानदार 171 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई थी. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ वैभव कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. वैभव 5 रन बवाकर आउट हो गए थे. लेकिन आखिर में भारतीय टीम जीत हासिल करने में सफल रही थी.

पाकिस्तान के खिलाफ 5 रन पर आउट हुए वैभव

रविवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस हाईवोल्टेज मैच में बारिश के चलते ओवरों में कटौती हुई. बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई और मुकाबले में 1-1 ओवर की कटौती करनी पड़ी. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 46.1 ओवरों में 240 रन पर सिमट गई.

कप्तान आयुष म्हात्रे ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की। वैभव महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद आयुष म्हात्रे ने आरोन जॉर्ज के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 49 रन जुटाए. कप्तान म्हात्रे 25 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से आरोन जॉर्ज ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 88 गेंदों में 85 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल रहे, जबकि कनिष्क चौहान ने 46 रन टीम के खाते में जोड़े। अभिज्ञान कुंडू ने 22 रन बनाए.

विपक्षी टीम की तरफ से मोहम्मद सैयाम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि निकब शफीक को 2 सफलताएं हाथ लगीं. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 41.2 ओवरों में महज 150 रन पर सिमट गई.

पाकिस्तान के लिए हुजैफा एहसान ने 83 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 70 रन बनाए, जबकि कप्तान फरहान यूसुफ ने 23 रन टीम के खाते में जोड़े. इनके अलावा, उस्मान खान ने 16 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत के करीब भी लेकर नहीं जा सके. भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि किशन कुमार को 2 सफलताएं हाथ लगीं.

टीम इंडिया ने इससे पहले यूएई के खिलाफ 234 रन से जीत दर्ज की थी. शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारत ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर है. यह टीम 16 दिसंबर को मलेशिया से भिड़ेगी.

(IANS के इनपुट के साथ)