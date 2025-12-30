Year Ender 2025: इस दुनिया को अलविदा कह गए भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज

Indian Cricketers Who Died in 2025: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2025 क्रिकेट में उपलब्धियों के आधार पर बेहतरीन रहा. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 का खिताब जीता. वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता. इन उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ ही भारतीय क्रिकेट के सामने शोक की घड़ियां भी आईं. दो भारतीय क्रिकेटर इस साल दुनिया को अलविदा कह गए.

साल 2025 के मार्च महीने की 3 तारीख को दिग्गज स्पिनर पद्माकर शिवलकर का निधन हो गया था. उन्होंने 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. शिवलकर कभी भारतीय टीम के लिए नहीं खेले, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बहुत बड़ा था. वह मुंबई के लिए खेलते थे. 1961 से 1988 के बीच शिवलकर ने 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 589 विकेट लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 42 बार 5 विकेट लिए. इसके अलावा 12 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 16 विकेट लिए थे. बीसीसीआई ने उन्हें सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया था.

जून का महीना भी भारतीय क्रिकेट के लिए शोकपूर्ण रहा था. 23 जून 2025 को भारतीय टीम के बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी का 77 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था. 1989 से 1983 के बीच दिलीप दोशी ने 33 टेस्ट में 114 विकेट लिए. इस दौरान 6 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लिए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 102 रन देकर 6 विकेट रहा. 15 वनडे में 22 विकेट भी उनके नाम रहे.

दिलीप ने सौराष्ट्र और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था. 238 प्रथम श्रेणी मैचों में 898 विकेट दिलीप दोशी ने झटके थे. इस दौरान एक पारी में 43 बार 5 विकेट उन्होंने लिए थे। 59 लिस्ट ए मैच में 75 विकेट भी उनके नाम थे. जोशी इंग्लैंड की काउंटी टीम वार्विकशर और नॉटिंघमशर के लिए भी खेले थे. पद्माकर शिवलकर और दिलीप दोशी के निधन पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया था.

