सब कंफ्यूजन है जी.. जायसवाल को धोखे से दिया गया रन आउट ? क्या विकेटकीपर से हुआ ब्लंडर?

Yashasvi Jaiswal run out video viral: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक चूक गए। मुकाबले के दूसरे दिन पहले सेशन के खेल में जायसवाल रन आउट आउट होकर पवेलियन लौटे.92वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने जायडेन सील्स की फुल लेंथ गेंद को मिड-ऑफ की ओर मजबूती से ड्राइव किया. जायसवाल ने रन चुराने की कोशिश में तुरंत दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसमें गिल को कोई दिलचस्पी नहीं थी. जायसवाल तब तक काफी आगे निकल गए थे, उन्होंने वापस क्रीज पर लौटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. थ्रो कीपर के छोर पर आया और तेविन इमलाच ने स्टंप्स बिखेर दिए। रन आउट होने के बाद जायसवाल दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान से कुछ हद तक खफा भी नजर आए. जायसवाल 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वह भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए.

रन आउट को लेकर मचा बवाल

दरअसल, जिस तरह से जायसवाल आउट हुए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें हो रही है. हालांकि जायसवाल क्रीज से काफी बाहर थे लेकिन विकेटकीपर ने जिस अंदाज में जायसवाल को रन आउट किया है उसने फैन्स को चौंका दिया है. हुआ ये कि विकेटकीपर ने जब अपने हाथ विकेटों की तरफ मारे, तब ऐसा देखने को मिला कि गेंद उनके दस्तानों से बाहर निकल रही थी. हालांकि थर्ड अंपायर ने माना कि गेंद स्टंप पर लगकर निकली है, ऐसे में जायसवाल रन आउट हैं.

Why Shubman Gill didn't sacrifice he was touching almost 200

Yashasvi Jaiswal Run Out 🥲#YashasviJaiswal #INDvWI pic.twitter.com/7lXQghAe2v — ARYAN (@anaryan1008) October 11, 2025

अनिल कुंबले ने उठाए सवाल

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने कमेंट्री के दौरान रन आउट को लेकर सवाल किया. उन्होंने माना कि अंपायर को हर एंगल से रन आउट को लेकर रिप्ले देखना चाहिए था. साथ ही अपना निर्णय सुनाने से पहले कुछ और समय लेना चाहिए था.

किसकी गलती थी

दरअसल, जायसवाल ने शॉट खेलते ही रन लेने किए भागे, वहीं, जायसवाल ने पहले रन लेने का कॉल किया लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी. ऐसे में यहां किसकी गलती थी, यह कहना गलत है. लेकिन हां दोनों के बीच रन लेने की जो जुगलबंदी होनी चाहिए थी, उसमें यकीनन कमी थी.

जासवाल दोहरे शतक से चूके, गिल से हुए नाराज

यशस्वी जायसवाल रन आउट होने के बाद अपने कप्तान से नाराज दिखे, उन्होंने कुछ समय तक गिल को देखा और अपनी नाराजगी भी जताई थी, गिल भी जायसवाल के आउट होने से दुखी थे.