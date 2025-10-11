कितने अमीर हैं अमिताभ बच्चन, 83 की उम्र में भी कर रहे काम, बच्चन परिवार में बिग बी कितना रखते हैं नेटवर्थ

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और काम करने का जोश अब भी वैसा ही है. फिल्मों, टीवी शोज और एड्स के अलावा अब वो प्रॉपर्टी में भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के पास अलीबाग में तीन नई जमीनें खरीदी हैं, जिनकी कीमत करीब 6.6 करोड़ रु. बताई जा रही है. ये प्लॉट्स हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा (HoABL) के फेज-2 प्रोजेक्ट में हैं. इनमें सबसे बड़ा प्लॉट 4,047 स्क्वेयर फीट का है जिसकी कीमत 2.78 करोड़ रु. है, जबकि बाकी दो 1.92 करोड़ रु. और 1.88 करोड़ रु. में खरीदे गए हैं. इनकी रजिस्ट्री 7 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें उन्होंने 39.58 लाख रु. की स्टांप ड्यूटी और 90,000 रु. की फीस दी.

अलीबाग बना बिग बी का फेवरेट ठिकाना

अमिताभ बच्चन को अलीबाग काफी पसंद आने लगा है. अप्रैल 2024 में उन्होंने यहीं 10,000 स्क्वेयर फीट की जमीन 10 करोड़ रु. में खरीदी थी. अब वो वहां करीब 14.5 करोड़ रु. का एक शानदार विला बनवाने की तैयारी में हैं. अलीबाग इन दिनों बॉलीवुड स्टार्स का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां सुहाना खान, कृति सेनन और कार्तिक आर्यन जैसे स्टार्स की भी प्रॉपर्टीज हैं.

बच्चन परिवार की आलीशान प्रॉपर्टीज

मुंबई के जूहू में बच्चन परिवार के कई शानदार बंगले हैं. उनका मशहूर घर ‘प्रतिक्षा' अब उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के नाम है. इसके अलावा उनके पास जनक, वत्सा और अम्मू जैसे बंगले हैं, जिनका इस्तेमाल ऑफिस और बिजनेस के लिए होता है. दिल्ली वाला उनका पुराना घर ‘सोपान' भी 23 करोड़ रुपए में बिक चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चन परिवार की कुल संपत्ति करीब 3,160 करोड़ रुपए है.

83 की उम्र में भी सबसे एक्टिव स्टार

83 की उम्र में जहां लोग रिटायर हो जाते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं, टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' होस्ट कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं. वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक ब्रांड हैं जो हर दौर में अपनी पहचान बनाए रखते हैं. सच में, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के असली ‘शहंशाह' हैं.