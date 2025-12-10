विराट-रोहित-हार्दिक नहीं, यशस्वी जायसवाल ने इस भारतीय स्टार को बताया टीम का 'बाहुबली' खिलाड़ी

Yashasvi Jaiswal Picks Bahubali Player of Team India: टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 'एजेंडा आज तक' कॉन्क्लेव के दौरान टीम इंडिया को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए लेकिन सबसे मजेदार सवाल उनके सामने जब आया तो उन्होंने अपने जवाब से सबको हैरान कर दिया, रैपिड फायर राउंड में यशस्वी से पूछ गया की टीम इंडिया में आपके हिसाब से बाहुबली का टाइटल देना हो तो आप किस खिलाड़ी को चुनेंगे, इसके जवाब में यशस्वी जायसवाल ने तुरंत ही युजवेंद्र चहल का नाम लिया और कहा की वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं.

इसके बाद टीम इंडिया के जोशीले ओपनर यशस्वी जायसवाल ने कहा की हर बार जब रोहित शर्मा मैदान पर अपने किसी पसंदीदा जूनियर को नहीं डांटते, तो वो असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि पूर्व कप्तान की डांट हमेशा थोड़ी नरमी से भरी होती है. जब रोहित भारत के टेस्ट कप्तान थे, तो वे फील्डिंग की गलतियों पर अपने मज़ेदार कमेंट्स के लिए जाने जाते थे, जो बाद में मीम बन गए.

जायसवाल ने कॉन्क्लेव के दौरान कहा, "हर बार जब रोहित भाई हमें डांटते हैं, तो उसमें बहुत सारा प्यार और नरमी मिली होती है. असल में, अगर रोहित भाई आपको नहीं डांट रहे हैं, तो एक बेचैनी होती है कि क्या हुआ, वह डांट क्यों नहीं रहे हैं. क्या उन्हें मेरी हरकत का बुरा लगा है."

जायसवाल ने बताया कि कैसे उनकी मौजूदगी हमेशा मोटिवेट करती है और चेंज रूम को खुश करती है. जायसवाल ने कहा, "जब 'ROKO' होते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वे गेम पर बात करते हैं. वे अपने अनुभव शेयर करते हैं. जिस तेज़ी से उन्होंने इंडिया के लिए खेला है और मैच जीते हैं, वे प्रेरणा की तरह हैं. वे हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने जवानी के दिनों में क्या गलतियां कीं और हम उन गलतियों को करने से कैसे बच सकते हैं."

"जब वे नहीं होते, तो हम सब उन्हें मिस करते हैं. अगर वे होते हैं, तो हम सब रिलैक्स महसूस करते हैं. जब मैं तीसरा ODI खेल रहा था, तो रोहित भाई ने मुझसे कहा कि रिलैक्स रहो और शांत रहो और समय लो क्योंकि वह रिस्क लेंगे. कितने लोग ऐसा करेंगे? इसी तरह विराट पाजी ने मुझे छोटे टारगेट दिए और कहा कि हमें इसे खुद जीतना होगा," बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने पहले ODI शतक को याद किया जो उनके हिसाब से उनके ओवल टेस्ट शतक जितना ही अच्छा था.

हालांकि, जायसवाल ने यह पूछे जाने पर टाल दिया कि क्या उन्हें लगता है कि वह T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बना सकते हैं, जो एक स्थिर टीम लगती है. उन्होंने कहा, "मेरा सपना T20 वर्ल्ड कप खेलना है लेकिन मैं अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार करूंगा."

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि वह भविष्य में भारत की कप्तानी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा: "हां, अगर मुझे मौका मिला, तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा."

(PTI इऩपुट के साथ)