विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: मैच से पहले यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के इस स्टार को बताया अपनी पीढ़ी का महान खिलाड़ी

Yashasvi Jaiswal Picks Great Players of his Generation IND vs SA: यशस्वी जायसवाल हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में लौटे हैं. उन्होंने राजस्थान के खिलाफ मुंबई की ओर से 67 और 156 रन बनाए थे. इसके अलावा अपनी पार्ट-टाइम लेग स्पिन से उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA: मैच से पहले यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के इस स्टार को बताया अपनी पीढ़ी का महान खिलाड़ी
Yashasvi Jaiswal Picks Great Players of his Generation IND vs SA
  • यशस्वी जायसवाल ने कप्तान शुभमन गिल को मौजूदा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक बताया है
  • उन्होंने शुभमन गिल के शांत स्वभाव और मददगार स्वभाव की भी प्रशंसा की है
  • जायसवाल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की उपलब्धियों को प्रेरणादायक बताया और उनसे सीखने की इच्छा जताई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yashasvi Jaiswal Picks Great Players of his Generation IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की. जायसवाल ने कहा कि गिल के साथ बल्लेबाजी करना उनके लिए एक सुखद अनुभव है और वह मौजूदा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक हैं. यशस्वी जायसवाल ने एक इंटरव्यू में कहा, “शुभमन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है. वह बहुत ही शांत स्वभाव के और मददगार इंसान हैं. उनके साथ खेलना हमेशा मजेदार होता है. वह हमारी पीढ़ी के महान खिलाड़ियों में से एक हैं, और उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है.”

गौरतलब है कि शुभमन गिल ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में भारत को 2-0 से जीत दिलाई थी. अब वह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुक्रवार से शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे.

रोहित और विराट से मिली प्रेरणा

जायसवाल ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली के योगदान का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, “रोहित भैया और विराट भाई ने जो हासिल किया है, वह अविश्वसनीय है. उन्होंने हमारी पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है. मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूँ कि उनसे सीख सकूँ और अपने खेल को निखार सकूँ. मैं जानता हूं कि मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी ताकत पर भरोसा रखता हूँ और आत्मविश्वास के साथ खेलता हूँ.”

घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म

यशस्वी जायसवाल हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में लौटे हैं. उन्होंने राजस्थान के खिलाफ मुंबई की ओर से 67 और 156 रन बनाए थे. इसके अलावा अपनी पार्ट-टाइम लेग स्पिन से उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया. “आंकड़ों पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं” अपनी तैयारी को लेकर जायसवाल ने कहा, “मैं अपने औसत या आँकड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. मेरा ध्यान सिर्फ़ अपनी प्रक्रिया और टीम के लिए योगदान पर होता है. मैं हर मैच को एक नए अवसर के रूप में देखता हूँ और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे अभ्यास सत्र मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. यही मुझे ज़मीन से जुड़ा रखते हैं और आत्मविश्वास देते हैं. दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए निरंतरता और आत्म-विश्वास बहुत ज़रूरी है.”

सीरीज़ में बेहतर शुरुआत की उम्मीद

युवा बल्लेबाज जायसवाल अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं. सीरीज़ की शुरुआत 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगी, जहाँ भारतीय टीम जीत के साथ अभियान शुरू करना चाहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Shubman Singh Gill, Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal
Get App for Better Experience
Install Now