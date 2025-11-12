विज्ञापन

Zarine Khan Prayer Meet: जरीन खान की प्रेयर मीट में फूट-फूट कर रोती दिखीं सुज़ैन खान, एक्स हसबैंड ऋतिक रोशन ने कहा-आपसे प्यार पाना...

Zarine Khan Prayer Meet: फराह खान ने हाल ही में मुंबई में आयोजित अपनी मां ज़रीन खान की प्रार्थना सभा का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में परिवार के सभी सदस्य ज़रीन के बारे में बात करते और उनकी तारीफ़ करते नज़र आए.

जरीन खान की प्रेयर मीट फूट-फूट कर रोती दिखीं सुज़ैन खान
नई दिल्ली:

Zarine Khan Prayer Meet: सुजैन खान ने हाल ही में मुंबई में आयोजित अपनी मां ज़रीन खान की प्रार्थना सभा का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में परिवार के सभी सदस्य ज़रीन के बारे में बात करते और उनकी तारीफ़ करते नज़र आए. प्रार्थना सभा में जितेंद्र, सलीम खान, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, सबा आज़ाद, फरदीन खान और सैफ अली खान समेत कई हस्तियाँ शामिल हुईं. ज़रीन के पति-अभिनेता संजय खान ने याद किया कि कैसे उन्होंने उन्हें प्रपोज़ किया था. "मैं उनसे तब मिला था जब मैं 18 साल का था और वह 14 साल की थीं. जब मैंने उनकी चमकदार, खूबसूरत आंखों में देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया देख रहा हूं. मैंने उनसे पूछा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?' उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, 'अगर मुझे तुम्हारे बारे में वैसा ही महसूस होता है जैसा मैं अभी महसूस करती हूं, तो मैं एक साल बाद हां कर दूंगी.' तो मैंने कहा, 'अपनी खूबसूरती के साथ वह एक बुद्धिमान इंसान हैं. वह एक बहुत अच्छी पत्नी साबित होंगी.'

ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स सास को याद किया
अपनी मां के बारे में बात करते हुए ज़रीन के बेटे ज़ायद खान ने कहा, "मेरी मां मेरी भगवान थीं. मुझे उनकी बहुत याद आएगी." ऋतिक रोशन ने कहा, "यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे आपसे प्यार मिला."

 वीडियो में विभिन्न धर्मों के कई धर्मगुरु ज़रीन के लिए प्रार्थना करते नज़र आए. उनकी बेटी सुज़ैन खान मेहमानों के साथ बैठकर अपनी मां को याद करते हुए फूट-फूट कर रोती हुई दिखाई दीं. एक प्रोजेक्टर पर ज़रीन की उनके परिवार के सदस्यों के साथ तस्वीरें दिखाई गईं. उनके पोते-पोतियों सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों ने अपने छोटे से स्पीच में ज़रीन की तारीफ की.

वीडियो शेयर करते हुए, फराह ने ज़रीन को मिले प्यार पर अपनी खुशी ज़ाहिर की. "दुनिया के लिए ज़रीन संजय खान - लेकिन मेरे और मेरे भाई-बहनों के लिए, बस हमारी मां. वह मेरी दुनिया थीं. चाहे लोग किसी भी वर्ग, सामाजिक स्थिति या धर्म का हो, उनके लिए, सभी समान थे, और सभी समान रूप से महत्वपूर्ण थे. मैं सचमुच धन्य हूं.

ज़रीन के बारे में
ज़रीन के परिवार में उनके पति संजय, बेटियां सुज़ैन, फ़राह, सिमोन अरोड़ा और बेटा ज़ायेद हैं. 7 नवंबर को 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. ज़रीन और संजय खान ने इसी साल अप्रैल में अपनी 59वीं शादी की सालगिरह मनाई.
 

