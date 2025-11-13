एयर इंडिया की टोरंटो से दिल्ली आ रही फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हुई सुरक्षित लैंडिंग

दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद हर कोई डरा हुआ है. लोगों के जहन से खौफ निकलने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. ज्यादातर शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच फ्लाइट्स से लेकर एयरपोर्ट्स तक को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है. 12 नवंबर को मुंबई से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था. लगातार दूसरे दिन 13 नवंबर को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. हालांकि यह महज अफवाह निकली.

ये भी पढ़ें- मुंबई से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, इन एयरपोर्ट का भी जिक्र

दिल्ली आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

एयर इंडिया की कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही फ्लाइट संख्या AI188 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद विमान में मौजूद क्रू मेंबर्स ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी सुरक्षा एहतियात बरते और दिल्ली में उनकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई. दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां भी इस दौरान सतर्क थीं.

यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतारा गया

वहीं विमान को प्रोटोकॉल के मुताबिक, जरूरी सुरक्षा जांच के लिए खड़ा कर दिया गया. राहत भरी बात यह है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. ये जानकारी एयर इंडिया के एक प्रवक्ता की तरफ से दी गई है. दिल्ली पुलिस को गुरुवार सुबह फ्लाइट के लिए धमकी भरा मैसेज मिला था. इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी बनाई गई. विमान के दिल्ली पहुंचते ही उसकी सुरक्षा जांच गहन तरीके से की गई.