'स्कूल जाओ और कप्तानी सीखो', शुभमन गिल पर फूटा पाकिस्तानी दिग्गज का गुस्सा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (18 जनवरी 2026) को इंदौर में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 41 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के बाद देश और विदेश के कई पूर्व दिग्गजों ने शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं. इन दिग्गजों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली (Basit Ali) का नाम भी नाम शामिल है. 55 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने यूट्यूब शो 'द गेम प्‍लान' पर अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'न्‍यूजीलैंड की टीम को जीत का श्रेय भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी को जाता है. हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं थे. शमी को टीम में लेने की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. भारत की ताकत अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर आकर टिक गई है. राहुल ने दो मैचों में रन बनाए. मगर आज वह भी सस्ते में आउट हो गए. बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे थे?

यही नहीं बासित अली ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि गिल को 'स्कूल जाकर कप्तानी सीखनी चाहिए'. उन्होंने कहा, 'न्‍यूजीलैंड की टीम ने जब करीब 300 रन का लक्ष्‍य हासिल किया. तब उनका लक्ष्‍य निर्धारित था. तेज गेंदबाजों को छोड़ दें तो भारत के अन्य मुख्य गेंदबाज कौन थे? कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा.'

अली ने कहा, 'आपके विशेषज्ञ गेंदबाज थे. मगर आपने उन गेंदबाजों से पहले नीतीश रेड्डी से गेंदबाजी करवाई. शुभमन गिल शान मसूद की नकल करने की कोशिश कर रहे थे. ड्रेसिंग रूम से जो भी निर्देश मिल रहे थे. उनका पालन करें. आपको शुरुआती सफलता की जरूरत थी. मैं उन्हें सलाम करता हूं. लौट जाएं और जाकर कप्तानी सीखें.'

