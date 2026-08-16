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IND vs SL: 30 टेस्ट के बाद भी नहीं टूटा ये सिलसिला, यशस्वी जायसवाल ने की खास क्लब में एंट्री

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 288 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं.

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IND vs SL: 30 टेस्ट के बाद भी नहीं टूटा ये सिलसिला, यशस्वी जायसवाल ने की खास क्लब में एंट्री
भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल
IANS

Yashasvi Jaiswal Record: भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 288 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं. इस दौरान भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट के एक खास क्लब में जगह बनाई. टीम इंडिया के टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने के बाद जब जायसवाल मैदान पर उतरे, तो यह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट (सबसे लंबे फ़ॉर्मेट) में उनका 30वां मैच था.

जायसवाल ने की सचिन तेंदुलकर की बराबरी

खास बात यह है कि जायसवाल के सभी 30 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले गए हैं. इस अनोखे रिकॉर्ड के साथ वे भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर आ गए हैं. अलग-अलग मैदानों पर लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड मांजरेकर के नाम है, जिन्होंने 33 मैच खेले थे. वहीं, तेंदुलकर ने अपने शुरुआती 32 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे.

टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार रन आउट हुए जायसवाल

जायसवाल की पारी निराशाजनक रही और वे 32 रन बनाकर आउट हो गए. 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल के साथ तालमेल की कमी के कारण यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए. टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरी बार था जब जायसवाल रन आउट हुए. इससे पहले वे 2024 में MCG में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पिछले साल दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी तरह आउट हुए थे. उन पारियों में उन्होंने क्रमशः 82 और 175 रन बनाए थे.

इस बीच, देवदत्त पडिक्कल का शानदार पहला टेस्ट शतक और केएल राहुल की संयमित 77 रनों की पारी मुख्य आकर्षण रही. भारत ने श्रीलंका को मैदान पर गेंद के पीछे खूब दौड़ाया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 300 रनों के आंकड़े के करीब पहुंच गया.

स्वतंत्रता दिवस पर पडिक्कल के नाम दर्ज हुआ शतक

आखिरी सेशन में भारत ने 197/1 के स्कोर से शुरुआत की, जिसमें पडिक्कल 84* रन पर नाबाद थे, लेकिन केएल राहुल क्रैम्प (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण 77 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. कप्तान शुभमन गिल मैदान पर पडिक्कल के साथ शामिल हुए. भारत 53.4 ओवर में 200 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया. पडिक्कल ने लाहिरू कुमारा के खिलाफ़ शानदार खेल दिखाया, लगातार दो बाउंड्री लगाईं और आखिर में 134 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से स्वतंत्रता दिवस पर एक बेहद खास शतक पूरा किया.

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