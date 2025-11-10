विज्ञापन
विशेष लिंक

संजू सैमसन गए तो कौन करेगा IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी? ये 3 नाम रेस में सबसे आगे

अगर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम से चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में ये 3 खिलाड़ी आईपीएल 2026 में राजस्थान की अगुवाई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
संजू सैमसन गए तो कौन करेगा IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी? ये 3 नाम रेस में सबसे आगे
Sanju Samson
  • इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन के बीच ट्रेड की चर्चा जोरों पर है
  • राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स से जडेजा और सैम करन की मांग की है
  • अगर यह ट्रेड होता है तो राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में टीम की अगुवाई का सवाल उठता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले देश के दो खिलाड़ी अपनी टीमों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन हैं. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कुछ खिलाड़ियों की अदला-बदली होने जा रही है. आरआर की टीम ने संजू के बदले सीएसके की टीम से जडेजा और सैम करन की मांग की है. विपक्षी टीम भी इस मांग पर तैयार हो गई है. हालांकि, इस ट्रेड की अबतक पुष्टि नहीं हो पाई है. क्रिकेट प्रेमियों का सवाल है कि अगर ये डील पक्की हो जाती है तो आगामी सीजन में आरआर की अगुवाई कौन करेगा? क्योंकि संजू सैमसन पिछले काफी सीजन से टीम की अगुवाई कर रहे थे. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. आरआर की टीम में ऐसे 3 खिलाड़ी मौजूद हैं जो संजू की गैरमौजूदगी में टीम की अगुवाई कर सकते हैं. उनके नास कुछ इस प्रकार हैं-

यशस्वी जायसवाल

लिस्ट में पहला बड़ा नाम युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का आता है. यशस्वी फ्रेंचाइजी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा वह भारतीय के टेस्ट फॉर्मेट का भी हिस्सा हैं. समय के साथ वह काफी परिपक्व हो चुके हैं. अगर अगले सीजन में वह टीम की अगुवाई करते हुए नजर आते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी.

ध्रुव जुरेल

राजस्थान रॉयल्स की नजर में दूसरे खिलाड़ी ध्रुव जुरेल हैं. जुरेल विकेट के पीछे से खेल को काफी अच्छी तरह से भांप सकते हैं. टीम के नए हेड कोच कुमार संगकारा ने भी यशस्वी के साथ-साथ उन्हें कप्तानी के लिए तैयार रहने का पहले से निर्देश दिया है.

रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स के भरोसेमंद ऑलराउंडर रियान पराग ने पिछली सीजन में संजू की गैरमौजूदगी में टीम की अगुवाई की थी. इसके अलावा उनके पास घरेलू क्रिकेट में भी असम की अगुवाई करने का अनुभव है. जिससे प्रबल संभावना नजर आ रही है कि आईपीएल 2026 में वह एक बार फिर से टीम की अगुवाई करते हुए नजर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- CSK-RR Trade: एक के बदले दो, जडेजा-सैमसन के ट्रेड पर फंसी पेंच, राजस्थान ने चली बड़ी चाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Royals, Sanju Viswanath Samson, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now