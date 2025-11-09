CSK-RR Trade: एक के बदले दो, जडेजा-सैमसन के ट्रेड पर फंसी पेंच, राजस्थान ने चली बड़ी चाल

Ravindra Jadeja and Sanju Samson, IPL 2026: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बड़ा सौदा होने जा रहा है. क्रिकबज में छपी एक खबर के मुताबिक दोनों टीमें रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन को अदला बदली करने के लिए तैयार हैं. मगर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस अदला बदली में एक और खिलाड़ी का नाम जोड़ दिया है. जिसके बाद इस डील में पेंच फंस गया है.

दरअसल, राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से रवींद्र जडेजा के साथ-साथ डेवाल्ड ब्रेविस को भी चाहती है. यहीं पर मामला फंस रहा है. चेन्नई की टीम सैमसन के बदले जडेजा को तो देने के लिए तैयार है. मगर वो ब्रेविस को छोड़ना नहीं चाहती है. वहीं राजस्थान की टीम सैमसन के बदले जडेजा और ब्रेविस दोनों को लेने के लिए अड़ गई है. जिसके बाद यह डील खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है.

जडेजा, चेन्नई तो सैमसन, राजस्थान की हैं शान

दोनों ही खिलाड़ियों का रुतबा अपनी अपनी टीमों में खास है. जडेजा CSK के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं. वह इस फ्रेंचाइजी के साथ 2012 से जुड़े हुए हैं. बीच में जरुर वह CSK पर बैन लगने के बाद कोची की टीम में चले गए थे. मगर 2018 में फिर से चेन्नई के खेमे में आ गए.

36 वर्षीय ऑलराउंडर ने खबर लिखे जाने तक आईपीएल में 254 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 198 पारियों में 27.86 की औसत से 3260 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 225 पारियों में 30.52 की औसत से 170 सफलता प्राप्त की है.

वहीं बात करें सैमसन के बारे में तो वह साल 2018 से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले कई सीजन से वह RR की अगुवाई भी कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक आईपीएल में संजू ने 176 मैच खेलते हुए 172 पारियों में 30.75 की औसत से 4704 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 26 अर्धशतक निकले हैं. मौजूदा समय में दोनों ही खिलाड़ी 18-18 करोड़ की रकम वाले प्लेयर हैं.

