यशस्वी जायसवाल का 'इंटरनेशनल' धमाल, ऐसा कारनामा कर गंभीर-गांगुली और धवन के साथ खास क्लब में हुए शामिल

- यशस्वी ने भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में तीन हजार रन पूरे किए हैं
- वो चौथे भारतीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय रन उपलब्धि हासिल की है
- अब तक उन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 49.88 की औसत से 2245 रन और टी20 में 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं
Yashasvi Jaiswal Three Thousand International Run Record: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और खास मुकाम हासिल किया. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 3,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर लिए है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले चौथे भारतीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले सौरव गांगुली, गौतम गंभीर और शिखर धवन जैसे दिग्गज बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल हैं.
टीम को दिलाई शानदार शुरुआत और मजबूत साझेदारी
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 105 गेंदों पर 58 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. राहुल के आउट होने के बाद जायसवाल ने अपने शानदार अंदाज़ में पारी को आगे बढ़ाया अपना 3000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा किया. लंच ब्रेक के बाद यशस्वी जायसवाल तूफानी अंदाज में दिखे और ताबड़तोड़ चौके लगाए. खबर लिखे जाने तक यशस्वी जायसवाल 12 चौके की मदद से 116 गेंदों में 73 रन बना लिए थे.
- 48* Test innings.— Tanuj (@ImTanujSingh) October 10, 2025
- 6 Hundreds.
- 13* fifties.
- 2 double Hundreds.
YASHASVI JAISWAL IS RULLING IN TEST CRICKET. 🔥 pic.twitter.com/LmsDy9jIX3
23 साल की उम्र में दमदार प्रदर्शन
सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी शानदार तकनीक और संयम ने उन्हें लाल गेंद क्रिकेट में अपना झंडा लहरा दिया है. साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने लगातार उम्दा प्रदर्शन करते हुए सभी फार्मेंट में अपनी जगह बनाई है. अब तक खेले गए 25 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 49.88 की औसत और 66.22 के स्ट्राइक रेट से 2245 रन बनाए हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में अब तक एक मैच खेला है, जिसमें मात्र 15 रन बनाए, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 23 मैचों में 36.15 की औसत और 164.31 के स्ट्राइक रेट से 723 रन जोड़े हैं.
