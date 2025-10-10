IND vs WI: जायसवाल ने जड़ा 7वां शतक, क्रिकेट जगत नहीं भूल पाएगा ये 7 बड़े रिकॉर्ड

Yashasvi Jaiswal 7th Test Century: भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक जमाया. यह जायसवाल के टेस्ट करियर का 7वां शतक रहा. दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल क्रीज पर जमें रहे. स्टंप्स पर जायसवाल 253 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर नाबाद रहे.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. इसके बाद केएल राहुल और जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े. राहुल अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 38 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन फिर जायसवाल और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की. सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद क्रीज पर आए गिल के साथ जायसवाल ने साझेदारी की.

दिन के अंत तक दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हो चुकी है. गिल 68 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत ने पहले दिन 90 ओवरों में 318 रन बनाए हैं और 2 विकेट गंवाए हैं. पहले दिन 173 रनों की पारी के दम पर जायसवाल ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

यशस्वी जायसवाल ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

यशस्वी जायसवाल 24 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक टेस्ट शतक जमाने वाले खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं. जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टेयर कुक और केन विलियमसन भी इस लिस्ट में सात-सात शतकों के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं. इस लिस्ट में 23 वर्षीय जायसवाल से ऊपर डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11) और गारफील्ड सोबर्स (9) ही हैं.

तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

23 की उम्र में जायसवाल ने टेस्ट में पांचवीं बार 150 या उससे अधिक का स्कोर किया. जायसवाल ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 4 बार ऐसा किया है. वहीं 24 साल से पहले टेस्ट में सबसे अधिक बार 150 से अधिक का स्कोर करने के मामले में जायसवाल से आगे केवल डॉन ब्रैडमैन हैं. जिन्होंने 8 मौकों पर यह कारनामा किया है. जायसवाल

केएल राहुल-ऋषभ पंत भी पूछे पीछे

जायसवाल का यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सातवां शतक रहा. उन्होंने केएल राहुल और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में उनसे आगे अब केवल रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही हैं. रोहित और गिल ने 9-9 शतक जड़े हैं.

अब निशाने पर कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड

जायसवाल ने दूसरी बार भारत में हुए टेस्ट मैच में पहले दिन 150 से अधिक का स्कोर किया है. इससे पहले उन्होंने 2024 में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा किया था. जायसवाल ने इस मामले में कोहली की बराबरी कर ली है. कोहली ने 2016 में विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 151 रन ठोके थे. जबकि 2017 में उन्होंने दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ 156 रन बनाए थे.

जायसवाल और साई सुदर्शन की रिकॉर्ड साझेदारी

जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच पांचवें विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई. यह टेस्ट में भारत के लिए दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच हुई पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी है. गांगुली और युवराज ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ पांचवें विकेट के लिए 300 रनों की साझेदारी की थी, जो भारतीय टेस्ट इतिहास में दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच हुई सबसे बड़ी साझेदारी है.

दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सबसे बड़ी साझेदारी (भारत)

300 गांगुली - युवराज (5वां विकेट) बनाम पाकिस्तान बेंगलुरु 2007

222 पंत-जडेजा (छठा विकेट) बनाम इंग्लैंड बर्मिंघम 2022

204 पंत-जडेजा (7वां विकेट) बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2019

203*जडेजा - सुंदर (5वां विकेट) बनाम इंग्लैंड मैनचेस्टर 2025

193 जयसवाल - साई सुदर्शन (दूसरा विकेट) बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली 2025

डेब्यू के बाद से धमाका कर रहे जायसवाल

जायसवाल ने जब से अपना डेब्यू किया है, जब से उनको छोड़कर भारत के अन्य ओपनरों ने छह शतक लगाए हैं, जबकि जायसवाल 7 लगा चुके हैं. जुलाई 2023 में जायसवाल का डेब्यू हुआ था और उसके बाद से वह 7 शतक लगा चुके हैं. बाकी टीमों के बीच, इसी अवधि में किसी सलामी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए दूसरे सबसे अधिक शतक बेन डकेट के हैं, जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं.

11वां शतकयी साझेदारी

टेस्ट में जयसवाल की 11वीं शतकीय साझेदारी है और बाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ पहली साझेदारी है. जुलाई 2023 में जायसवाल के डेब्यू के बाद से, केवल जो रूट ही हैं जो उनसे अधिक शतकीय साझेदारी में (16) में शामिल रहे हैं.

