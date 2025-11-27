WPL Auction 2026 : मार्की खिलाड़ियों पर जमकर लगी बोली, दीप्ति शर्मा बनी इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय

विज्ञापन
WPL Auction 2026 Player List: डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा को RTM के तहत UP वॉरियर्स 3.20 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. दीप्ति शर्मा   डब्ल्यूपीएल  इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं.

  • दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने तीन करोड़ बीस लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया
  • दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं, स्मृति मंधाना सबसे महंगी हैं
  • सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने दो करोड़ रुपये में खरीदा, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच कड़ी टक्कर थी
WPL Auction 2026: डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा को RTM के तहत UP वॉरियर्स 3.20 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. दीप्ति शर्मा  डब्ल्यूपीएल  इतिहास की दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनीं. दीप्ति शर्मा पर दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगानी शुरू की थी. लेकिन इसरे बाद UP वॉरियर्स ने RTM का उपयोग किया. जिसके बाद  UP वॉरियर्स ने 3.20 cr में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. डब्ल्यूपीएल  इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना हैं जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ₹3.40 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. 

दीप्ति शर्मा को मिले 3.20 करोड़

दीप्ति शर्मा ने महिला वनडे विश्व कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में दीप्ति ने गेंद और बल्ले से कमाल दिखाते हुए भारत की खिताबी जीत में यादगार भूमिका निभाई थी. इस ऑलराउंडर ने 58 रन बनाने के साथ ही 5 विकेट लिए थे. दीप्ति ने टूर्नामेंट में 215 रन बनाने के साथ ही 22 विकेट लिए थे.

इस दमदार प्रदर्शन के बावजूद यूपी वॉरियर्ज ने दीप्ति शर्मा को रिटेन नहीं किया था.इस वजह से उन्हें नीलामी में आना पड़ा.  दीप्ति नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में उभरी है.  यूपी वॉर्रियर्ज की कप्तान रह चुकी दीप्ति ने 3 सीजन में खेले 25 मैचों में 507 रन बनाने के साथ ही 27 विकेट लिए हैं.

सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) – बेस प्राइस: 50 लाख रुपये, 2 करोड़ में गुजरात जायंट्स में गईं

सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मिलकर बोली लगाना शुरू किया दोनों के बीच क़ड़ी टक्कर देखने को मिली. इसके बाद दिल्ली भी बोली में कूद गईं. लेकिन आखिर में 2 करोड़ में सोफी डिवाइन को गुजरात जायंट्स ने खरीदा. सोफी डिवाइन ने अपने करियर में 146 टी-20 इंटरनेशनल में कुल 3431 रन120.38 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाने में सफल रहीं  हैं. डिवाइन के नाम टी-20 इंटरनेशनल में एक शतक और 21 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 119 विकेट भी अपने नाम करने में सफल रहीं हैं. 

एलिसा हीली- अनसोल्ड

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन 2026 में सबसे पहले  मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगाई है. एलिसा हीली का नाम सबसे पहले आया. हीली 6 बार टी-20 वर्ल्ड विनर रह चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली जिसका बेस प्राइस: 50 लाख रुपये था. उन्हें पहले राउंड कोई खरीददार नहीं मिला. 

एमिला कैर पर 3 करोड़ की बोली

एमिला केर को 3 करोड़ में मुंबई इंडियंस  ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. उनका बेस प्राइज 50 लाख था. न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमीलिया को मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया था. यूपी और मुंबई ने ऑक्शन के दौरान एमिला कैर पर लगातार बोली लगाई, देखते-देखते एमिला कैर की बोली 3 करोड़ तक पहुंच गई. आखिर में  MI ने RTM का किया और WPL 2023 में एक करोड़ रूपये में बिकने वाली इस बार मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. 

रेणुका सिंह

इसके बाद भारत की  रेणुका सिंह को गुजरात जायंट्स ने 60 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. रेणुका सिंह  की बेस प्राइस 50 लाख थी. 

अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपना बेस प्राइज 30 लाख रखा था.  उन्हें ऑक्शन में 90 लाख में बेंगलुरु ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. इससे पहले गुजरात जायंट्स का हिस्सा थीं, लौरा ने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, अब इस महिला प्रीमियर लीग में लौरा बेंगलुरु की ओर से खेलती नजर आएंगी. 

सोफी एक्लेस्टोन 

सोफी एक्लेस्टोन  को यूपी वॉरियर्स ने 85 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया. 

मेग लेनिंग

मेग लेनिंग को 1 करोड़ 90 लाख में यूपी ने खरीदा है. दिल्ली और यूपी के बीच बिडिंग वॉर हुई थी. लेकिन आखिर में  यूपी वारियर्स ने बाजी मारी

मार्की खिलाड़ियों में सबसे महंगी रहीं दीप्ति शर्मा

  • मुंबई इंडियंस में अमेलिया केर - 3 Cr
  • UP वॉरियर्स में दीप्ति शर्मा - 3.2 Cr
  • गुजरात जायंट्स में सोफी डिवाइन - 2 Cr
  • UP वॉरियर्स में लेग लैनिंग - 1.9 Cr
  • GT में रेणुका सिंह - 60 L
  • दिल्ली कैपिटल्स में लॉरा वोल्वार्ड्ट - 1.9 Cr
