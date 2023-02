इंडियन वीमेन प्लेयर्स हुयीं करोड़पतिं, तो फैंस ने फनी मीम्स से बयां की पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मनोदशा

SPECIAL STORIES:

इन 3 अंडर-19 विश्व कप विजेता भारतीय खिलाड़ियों की भी लगी लॉटरी

मंधाना ने पैसे में पाकिस्तान कप्तान बाबर को मीलों पीछे छोड़ा, जानें आजम की PSL से कमायी

यह भारतीय वीमेन पेसर पैसे के मामले में इन दिग्गज पाकिस्तानी पुरुष सितारों पर पड़ी भारी

यह मनोदशा झूठ नहीं है !

यह देखिए

paji must be enjoying

Whatever is written in fate, it will happen