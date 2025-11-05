WPL 2025: रिटेंशन नियम से लेकर टीम के पर्स बैलेंस और प्राइस स्लैब तक, यहां जानिए सब कुछ

WPL 2026 Retention Rules: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की प्रक्रिया बुधवार, 5 नवंबर को होगी, जबकि खिलाड़ियों की नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने की संभावना है. पांचों फ्रैंचाइज़ी - मुंबई इंडियंस (MI), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली कैपिटल्स (DC), गुजरात जायंट्स (GG), और यूपी वॉरियर्स (UPW) - द्वारा भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा करने की उम्मीद है.

प्रत्येक फ्रैंचाइज़ी अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों, दो विदेशी खिलाड़ियों और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेगी. अगर कोई टीम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती है, तो कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए. नीलामी की राशि 15 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है.

रिटेंशन स्लैब इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं: खिलाड़ी 1 के लिए 3.5 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 2 के लिए 2.5 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 3 के लिए 1.75 करोड़ रुपये, खिलाड़ी 4 के लिए 1 करोड़ रुपये और खिलाड़ी 5 के लिए 50 लाख रुपये. राइट टू मैच (RTM) विकल्प के तहत, फ्रेंचाइजी अपनी 2025 विश्व कप लीग (WPL) टीमों के खिलाड़ियों को वापस खरीद सकेंगी, जिसमें प्रति टीम अधिकतम पांच RTM होंगे.

रिटेन किए गए खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर, पर्स से कटौती इस प्रकार होगी: पांच खिलाड़ियों के लिए 9.25 करोड़ रुपये, चार के लिए 8.75 करोड़ रुपये, तीन के लिए 7.75 करोड़ रुपये, दो के लिए 6 करोड़ रुपये और एक के लिए 3.5 करोड़ रुपये.

उपलब्ध RTM की संख्या तदनुसार अलग-अलग होगी - कम खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली फ्रेंचाइजी के पास ज़्यादा RTM होंगे. सभी पांच रिटेंशन का उपयोग करने वाली टीमें RTM विकल्प को पूरी तरह से छोड़ देंगी. डब्ल्यूपीएल मेगा नीलामी में खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 18 नवंबर है, जबकि नीलामी में शामिल खिलाड़ियों की अंतिम सूची 20 नवंबर को जारी की जाएगी.

आईएएनएस ने बताया कि 2025 महिला वनडे विश्व कप में भारत की जीत का डब्ल्यूपीएल टीमों की खिलाड़ियों को बनाए रखने की रणनीतियों पर बाद में असर पड़ सकता है.

सूत्रों ने कहा, "कुछ फ्रेंचाइजी अपनी रिटेन की गई खिलाड़ियों की सूची पर पुनर्विचार कर सकती हैं ताकि उन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके जिन्होंने ट्रॉफी जीतने में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था. यही बात विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ विदेशी खिलाड़ियों पर भी लागू होती है."