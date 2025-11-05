दो मुस्लिम भाई और एक हिंदू लड़की... UP से सामने आई प्यार, शादी, शोषण की हैरान करने वाली कहानी

उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हिन्दू युवती एक के बाद एक दो मुस्लिम युवकों के प्रेम जाल में ऐसी फंसी कि एक ने शादी की लेकिन तलाक देकर छोड़ दिया, फिर दूसरे ने शादी की और बच्चा पैदा कर छोड़ दिया. पीड़ित महिला अब दूसरे पति के 11 माह के मासूम बच्चे को गोद में लेकर न्याय के लिए भटक रही है. इस घटना को लेकर हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने आक्रोश व्यक्त किया है.

पहले शाहरुख अली ने प्रेम जाल में फंसाया

मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नदीपुरा का है. जहां की एक हिन्दू युवती को शाहरुख अली नामक मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया और उससे मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार निकाह किया. लड़की का नाम बदलकर अलिशा करवा दिया. शाहरुख की जबरदस्ती के कारण अलिशा ने मुस्लिम धर्म निभाना शुरू कर दिया.

अजहर अली ने प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर किया ब्लैकमेल

लेकिन कुछ ही दिनों बाद शाहरुख के बड़े चाचा के लड़के अजहर अली ने महिला के बाथरूम वाले कुछ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने लगा. पुलिस शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 2018 में शाहरुख से निकाह करने के बाद वह मुस्लिम बनकर अपना जीवन जी रही थी.

अजहर ने प्राइवेट वीडियो पति को भेजे, फिर पहले पति से हुआ तलाक

पीड़िता ने आगे बताया कि शादी के एक साल बाद ही शाहरुख के बड़े चाचा का लड़का अजहर अली उसके घर आने जाने लगा. अजहर ने अलिशा के बाथरूम के कुछ प्राइवेट वीडियो बनाए और अलिशा को ब्लैक मेल कर शारीशिक शोषण करता रहा. फिर शादी का दबाव बनाता रहा लेकिन जब अलिशा ने अपने पति शाहरुख को नहीं छोड़ा तो अजहर ने अलिशा के प्राइवेट वीडियो उसके पति तक पहुंचा दिए जिसके बाद अलिशा ने अजहर के विरुद्ध 15.4.2025 को ब्लैक मेलिंग के आरोप में मामला दर्ज कराया.

इसी साल अजहर ने इकरारनामा लिखकर किया निकाह

जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजहर अली को जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना के बाद अलिशा को उसके पति शाहरुख ने तलाक दे दिया. इसके बाद जेल से आने के बाद उसने अलिशा को अपने प्रेम जाल में फंसाने और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम देने का झांसा देकर 14.7.2025 को इकरारनामा लिखकर विवाह किया.

अब 2 लाख रुपए की मांग करते हुए लड़की को छोड़ा

लेकिन लगभग 3 माह बाद 31.10.2025 को अजहर अली उसकी मां सितारबानो, भाई अफजाल एवं अनस अली उसके घर पहुंचे और उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग के दर्ज कराए मुकद्दमा में दो लाख रुपए खर्च होने की भरपाई करने के लिए रुपयों की मांग करते हुए छोड़ दिया यहां तक कि जब तक 2 लाख रुपए की भरपाई नहीं की जाएगी तब तक उसके बच्चे और उसे साथ में रखने से इनकार कर दिया.

अब अलिशा ने पुलिस से शिकायत करते हुए मांग की है कि अजहर उसे और उसके बच्चे को प्रेमपूर्वक रखे या फिर उसपर कड़ी कार्रवाई हो. इसके लिए उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

हिंदू धर्म जागरण ने कहा- हो सख्त कार्रवाई

इस मामले में हिंदू धर्म जागरण के पदाधिकारी बृजेंद्र सिंह गौर का कहना है कि ललितपुर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे है जिला प्रशासन को इसके पीछे के असली चेहरों को उजागर करने की जरूरत हैं जो इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू युवतियों को अपने जाल में फंसा कर उनका शोषण कर रहे है.

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक मुहम्मद मुश्ताक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी अजहर के विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया गया है, मामले की जांच पड़ताल जारी है.