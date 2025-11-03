Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips: सर्दी में मुरझा गई त्वचा, शहनाज हुसैन से जानिए चेहरे की चमक पाने का सुपरहिट नुस्खा

Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips: बदलते मौसम में सेहत के साथ-साथ त्वचा का ध्यान भी रखना जरूरी हो जाता है, सर्दियों के मौसम त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है, क्योंकि ठंडी हवा और कम तापमान के कारण त्वचा की नमी खत्म हो जाती है, जिससे यह और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. अगर, सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा भी बेजान और रूखी हो जाती है, तो आप प्रसिद्ध ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के द्वारा बताए गए, कुछ आसान और प्रभावी टिप्स को फॉलो कर सकती हैं. ये आपकी त्वचा को सर्दियों में भी चमकदार और हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकती हैं.

शहनाज हुसैन के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में स्किन का खराब होना आम बात है, लेकिन समय पर त्वचा का ध्यान रखा जाए तो सर्दियों के मौसम में भी स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाए रखा जा सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, ज्यादा ठंड और हवा त्वचा की सारी नमी को खत्म करके ब्रेकआउट्स पैदा करती हैं. ऐसे में कुछ टिप्स सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं.

मॉइस्चराइजिंग करें

सर्दियों के मौसम में त्वचा नमी की कमी के चलते रूखी हो जाती है. ऐसे में त्वचा को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है. शहनाज हुसैन के मुताबिक, सर्दियों में त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए दूध की मलाई या शहद मिला हुआ एलोवेरा जेल लगाएं. ये त्वचा में नमी लॉक करता है. इसके अलावा रूखी स्किन के लिए बादाम के तेल से 2 मिनट मसाज करें.

सर्दियों में त्वचा का ध्यान रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी शरीर में कॉलाजन प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करता है. साथ ही स्किन को कोमल, मुलायम और लचीला बनाने में भी फायदेमंद है.

शहनाज हुसैन के अनुसार, बाजार से महंगे प्रोडक्ट खरीदना सभी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसे में आप घर पर भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जो त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं.

घर पर ही खीरे का रस और ग्लिसरीन मिलाकर एक लोशन बनाया जा सकता है, जिसे अपनी त्वचा पर लगाएं. यह त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा और उसे नरम और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा.

घर पर ही आलू को मैश करें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर एक फेस मास्क बनाएं. यह त्वचा को पोषण प्रदान करेगा और उसे जवान और चमकदार बनाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.