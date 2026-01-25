'क्रिकेट के लिए एक दुखद पल,' WCA प्रमुख ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के हटने पर दिया बड़ा बयान

WCA Chief on Bangladesh's Withdrawal from T20 WC 2026: वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) ने बांग्लादेश के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने पर गहरी चिंता जताई है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार को घोषणा की कि ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा, क्योंकि BCB ने प्रकाशित मैच शेड्यूल के अनुसार टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया था.

WCA के मुख्य कार्यकारी टॉम मोफैट के एक बयान में, वैश्विक खिलाड़ियों के संगठन ने इस घटनाक्रम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए 'एक दुखद पल' बताया, और बांग्लादेश की अनुपस्थिति को टूर्नामेंट, खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान बताया.

मोफैट ने एक विज्ञप्ति में कहा, "T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का हटना, और इसके परिणामस्वरूप क्रिकेट के शिखर अंतरराष्ट्रीय T20 इवेंट से एक मूल्यवान क्रिकेटिंग देश की अनुपस्थिति, हमारे खेल के लिए एक दुखद पल है." WCA ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट तभी फलता-फूलता है जब खिलाड़ियों और टीमों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है और उन्हें लगातार समर्थन दिया जाता है.

बयान में कहा गया है, "क्रिकेट तब सबसे मजबूत होता है जब हर टीम और हर खिलाड़ी के साथ सम्मान से पेश आया जाता है, उचित और लगातार समर्थन दिया जाता है, और उन्हें निष्पक्ष शर्तों पर भाग लेने में सक्षम बनाया जाता है." व्यापक चिंताओं को उठाते हुए, WCA ने विश्व क्रिकेट में परेशान करने वाले रुझानों की ओर इशारा किया, जिसमें अधूरे समझौते, अधिकारों का हनन, और खिलाड़ियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ अपर्याप्त परामर्श शामिल हैं. बयान में चेतावनी दी गई है, "अगर इन मुद्दों को ऐसे ही अनसुलझा छोड़ दिया गया, तो यह विश्वास, एकता और अंततः हमारे पसंदीदा खेल के स्वास्थ्य और भविष्य को कमजोर करेगा."

खिलाड़ियों के संगठन ने क्रिकेट नेतृत्व से आग्रह किया कि वे इस स्थिति को विभाजन के बजाय सामूहिक आत्मनिरीक्षण के क्षण के रूप में उपयोग करें. इसने लीगों और खिलाड़ी समूहों से मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल समावेशी और एकजुट रहे, जिसमें दीर्घकालिक स्थिरता एक साझा प्राथमिकता हो.

सीधे प्रभावित लोगों को अपना समर्थन देते हुए, WCA ने कहा कि वह बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, जो विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करने से चूक जाएंगे, साथ ही उनके एसोसिएशन, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) के साथ भी. बयान में कहा गया है, "दुनिया भर के खिलाड़ियों और उनके एसोसिएशन की ओर से, हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट देना जारी रखेंगे," और WCA ने BCB और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर दुनिया भर में खेल को मज़बूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी कमिटमेंट को दोहराया.