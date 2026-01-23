सूदखोर, गद्दार... शेख हसीना ने भारत आने के बाद पहली बार बांग्लादेश में सभा को संबोधित किया

पिछले साल बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने यूनुस पर "अवैध, हिंसक" शासन चलाने और देश को आतंक, अराजकता और लोकतांत्रिक निर्वासन के युग में धकेलने का आरोप लगाया. यहां फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए, हसीना ने देश में चल रहे राजनीतिक संकट को बांग्लादेश की संप्रभुता और संविधान के लिए अस्तित्वगत लड़ाई बताया और अपने समर्थकों से "विदेशी-हितैषी कठपुतली शासन को उखाड़ फेंकने" का आह्वान किया.

यूनुस पर जोरदार हमला

'बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाओ' शीर्षक वाले इस कार्यक्रम में हसीना की अवामी लीग सरकार के कई पूर्व मंत्री और बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हुए. हालांकि, हसीना खुद उपस्थित नहीं हुईं, लेकिन उनका भाषण - जो खचाखच भरे हॉल में प्रसारित किया गया. उन्होंने अपने भाषण में यूनुस को बार-बार "हत्यारा फासीवादी," "सूदखोर," "मनी लॉन्डरर," और "सत्ता-लोभी गद्दार" करार दिया.

विरासत से वर्तमान तक

हसीना ने मुक्ति युद्ध और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का जिक्र करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि देश “एक विशाल जेल, एक फांसी का मैदान, एक मौत की घाटी” में तब्दील हो चुका है और उन्होंने चरमपंथी ताकतों और विदेशी हितों पर देश को तबाह करने का आरोप लगाया. बांग्लादेश आज एक गहरी खाई के कगार पर खड़ा है. इस भाषण ने ढाका में मौजूदा सरकार के खिलाफ एक घंटे तक चले राजनीतिक अभियोग की नींव रखी, जिसका आधार उनका यह दावा था कि उन्हें 5 अगस्त, 2024 को एक “सोची-समझी साजिश” के तहत जबरन पद से हटा दिया गया था. उन्होंने कहा कि उस दिन से, “देश आतंक के युग में डूब गया है. लोकतंत्र अब निर्वासन में है. उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकारों को कुचल दिया गया है. प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया है और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को बेरोकटोक फलने-फूलने दिया जा रहा है. जीवन और संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है. कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने दर्शकों को संबोधित करते हुए राजधानी से लेकर गांवों तक फैले भीड़ हिंसा, लूटपाट और जबरन वसूली से ग्रस्त देश की तस्वीर पेश की. सबसे तीखे हमले व्यक्तिगत रूप से यूनुस पर किए गए. हसीना ने उन पर देश का खून चूसने और बांग्लादेश को कथित तौर पर विदेशी हितों को उसकी भूमि और संसाधनों का सौदा करके बहुराष्ट्रीय संघर्ष की भट्टी की ओर धकेलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश के साथ विश्वासघात करके, हत्यारा फासीवादी यूनुस हमारी प्यारी मातृभूमि को तबाही की ओर धकेल रहा है. मुक्ति समर्थक खेमे की सभी लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और गैर-सांप्रदायिक शक्तियों का आह्वान करते हुए, हसीना ने शहीदों के खून से लिखे संविधान को बहाल करने के लिए एकता का आग्रह किया. उनकी भाषा बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों और प्रतीकों से मेल खाती थी, और अंत में "जय बांग्ला" और "जय बंगबंधु" के नारों के साथ समाप्त हुई. हसीना ने अवामी लीग को देश की लोकतांत्रिक और बहुलवादी परंपराओं के एकमात्र वैध संरक्षक के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया. पार्टी को "स्वतंत्र बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी" बताते हुए उन्होंने कहा कि यह "हमारे देश की संस्कृति और लोकतंत्र से अटूट रूप से जुड़ी हुई है" और उन्होंने लोगों को "उस समृद्ध मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने में मदद करने" का संकल्प लिया जो उनसे छीन ली गई थी.

शेख हसीना की 5 मांग

एक अधिक सुनियोजित राजनीतिक अपील में, उन्होंने पांच मांगें रखीं जिन्हें उन्होंने देश को "ठीक करने" के लिए आवश्यक बताया. पहली मांग थी जिसे उन्होंने "अवैध यूनुस प्रशासन" कहा, उसे हटाकर लोकतंत्र को बहाल करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए परिस्थितियां बनाना. उन्होंने कहा, "जब तक यूनुस गुट का साया नहीं हटता, बांग्लादेश में कभी भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे." उनकी दूसरी मांग दैनिक सड़क हिंसा और अराजकता का अंत थी, जिसका उन्होंने वर्णन किया. उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक सुधार और सुचारू नागरिक सेवाओं के लिए स्थिरता एक पूर्व शर्त है. तीसरी मांग धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए "मजबूत गारंटी" पर केंद्रित थी, और उन्होंने कहा कि लक्षित हमलों का "समाप्ति होनी चाहिए" ताकि प्रत्येक नागरिक अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस कर सके. चौथी मांग में, हसीना ने राजनीतिक रूप से प्रेरित "कानूनी लड़ाई" का अंत करने का आह्वान किया. उन्होंने न्यायपालिका में "निष्पक्ष और नेक संस्था" के रूप में विश्वास बहाल करने का आग्रह किया. उनकी पांचवीं और अंतिम मांग संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की "नई और वास्तव में निष्पक्ष जांच" करने की थी, और उन्होंने तर्क दिया कि केवल "सत्य की शुद्धि" ही राष्ट्र को सुलह करने और आगे बढ़ने में सक्षम बना सकती है. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आपके साथ खड़ा है. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा और इस बात पर ज़ोर दिया कि अंतरिम सरकार जनता की आवाज़ सुनने में विफल रही है. हम सब मिलकर शक्तिशाली हैं और मिलकर अपनी मांगें मनवा सकते हैं.

भाषण क्यों खास

भाषण का लहजा इस बात को रेखांकित करता है कि बांग्लादेशी राजनीति कितनी गहराई से ध्रुवीकृत है. हसीना ने वर्तमान क्षण को एक सामान्य राजनीतिक परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति युद्ध के आदर्शों और उनके द्वारा अतिवाद, अराजकता और विदेशी हेरफेर के शासन के बीच एक सभ्यतागत संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया. विश्वासघात, कब्ज़े और प्रतिरोध के उनके बार-बार उल्लेख स्पष्ट रूप से उनके समर्थकों को एकजुट करने और अवामी लीग के संघर्ष को एक पक्षपातपूर्ण प्रतियोगिता के बजाय एक देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए थे.

भारत के लिए मैसेज

नई दिल्ली में मौजूद श्रोताओं के लिए इस भाषण का प्रतीकात्मक महत्व भी था: भारत में रहने के बाद से यह हसीना का पहला सार्वजनिक संबोधन था, और यह इस बात का संकेत था कि वह विदेश से ही बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा तय करना जारी रखना चाहती हैं. जन आंदोलन और अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के उनके आह्वान को कितना समर्थन मिलता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन उनका संदेश स्पष्ट था. उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से कहा, “अभी हार मत मानो. हमारे साथ मिलकर उन लोगों से अपना देश वापस लेने की लड़ाई लड़ो जो इसे नष्ट करना चाहते हैं. बांग्लादेश में लोकतंत्र के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करो.”