'ना लेगा कोई पंगा, रहेगा सबसे ऊपर तिरंगा', वायरल हो रहा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का 'विक्ट्री सॉन्ग'

- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत के बाद पहली बार एक आधिकारिक विजय गीत गाकर अपनी खुशी व्यक्त की.
- जेमिमा रोड्रिगेज ने बताया कि चार साल पहले टीम ने विश्व कप जीत के बाद टीम गीत जारी करने का निर्णय लिया था.
- स्मृति मंधाना ने विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए और ट्रॉफी लेकर टीम के साथ मैदान में खुशी मनाई.
Team India Victory Song: आस्ट्रेलिया की पुरूष क्रिकेट टीम की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं टीम गीत और एशेज से लेकर विश्व कप जीतने तक स्टीव वॉ, रिकी पोंटिंग या स्टीवन स्मिथ को 'अंडर द सदर्न क्रॉस' गाते हुए देखा गया है. भारतीय क्रिकेट टीम का कभी कोई थीम गीत नहीं रहा लेकिन स्टेडियमों में 'चक दे इंडिया' और 'सुनो गौर से दुनिया वालो' या फिर 'लहरा दो सरजमीं का परचम' जैसे गीत बजते रहे हैं. लेकिन विश्व कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ जब बाईस गज की पिच के आसपास घेरा बनाकर खेड़े हुए तो पहली बार एक 'विजय गीत'' सुनाई दिया. पूरी टीम ने 'रहेगा सब से ऊपर, हमारा तिरंगा. हम हैं टीम इंडिया' गाया तो रोंगटे खड़े हो गए.
बीसीसीआई विमेंस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है. भारतीय महिला टीम विजयी गीत गा रही है. इस वीडियो में जेमिमा रोड्रिगेज ने कहा,"हमने चार साल पहले तय किया था कि विश्व कप जीतने के बाद ही टीम सॉन्ग जारी करेंगे."
इस वीडियो में खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ के सदस्य सभी ने मिलकर गाया,"टीम इंडिया, टीम इंडिया, कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया यहां लड़ने के लिए है, कोई ना लेगा हमको लाइट, ओओओओओ, हमारा भविष्य उज्ज्वल है… साथ में चुनौती, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया हम साथ में जीतेंगे. न लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा. हम हैं टीम इंडिया." स्टेडियम से दर्शकों के जाने के बाद भारतीय टीम ने यह गीत गाया जो पहले कभी नहीं सुना गया था.
𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 💙— BCCI Women (@BCCIWomen) November 3, 2025
No better moment for the #WomenInBlue to unveil their team song. 🥳🎶#TeamIndia | #CWC25 | #Final | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/ah49KVTJTH
विश्व कप में भारत के लिये सर्वाधिक रन (434) बनाने वाली बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना दोनों हाथों में ट्रॉफी लेकर अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ मैदान के बीच पहुंची. आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन बनाने वाली जेमिमा रौड्रिग्स दर्शकों की नूरे नजर बनी हुई थीं. डी वाई पाटिल स्टेडियम पर पूरे मैच में 'जेमी जेमी' का शोर साफ सुनाई दे रहा था.
अपने परिवार और दोस्तों से घिरे भारतीय खिलाड़ियों के पास पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं था लेकिन फाइनल में हारे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को गले लगाकर ढांढस बंधाना वे नहीं भूले. मारिजाने काप की आंखें भर आई थी लेकिन जेमिमा और राधा यादव ने उन्हें कसकर गले लगाया. मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट (रिकॉर्ड 571 रन ) लंबे समय तक बात करती रहीं.
भारत को पहली बार विश्व कप दिलाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मीडिया के सदस्यों को ट्रॉफी उठाने का मौका देने की पेशकश की लेकिन सम्मानस्वरूप किसी ने ऐसा नहीं किया. हरमनप्रीत ने मीडिया से सेल्फी लेने के लिये अपने अपने फोन देने को कहा तो सभी में होड़ मच गई. स्मृति मंधाना के साथ उनके पार्टनर पलाश मुछाल थे और दोनों टीम के ड्रेसिंग रूम से निकले तो पलाश के हाथ में उनका हेलमेट था.
खिलाड़ी जब होटल रवाना होने लगे तो हरमनप्रीत पोर्टेबल म्युजिक प्लेयर पर पंजाबी हिट गीत सुनती हुई , आंखों पर सनग्लास लगाकर बिल्कुल नये अवतार में नजर आई और खुशी के मारे मानो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे.
