Team India Victory Parade: वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया कब करेगी 'विक्ट्री परेड' ? BCCI की तरफ से आया ये अपडेट

Team India Victory Parade: जब भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 साल से चले आ रहे खिताब से सूखे को खत्म किया, तो क्या आम और क्या खास हर कोई जश्न में डूब गया.

World Champion Victory Parade: कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में बीते रविवार को जब भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 साल से चले आ रहे खिताब से सूखे को खत्म किया, तो क्या आम और क्या खास हर कोई जश्न में डूब गया. दो बार खिताब के करीब आकर चैंपियन बनने से चूकी टीम इंडिया ने जब 2 नवंबर को खिताब जीता तो सभी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे. यह पल गवाह थे कि भारत को इन पलों का कितना इंतजार था. यह भारत का बीते दो साल के अंदर तीसरा आईसीसी खिताब है. रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, फिर इस साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की. और अब महिला टीम विश्व विजेता बनी है. रोहित की अगुवाई में जब टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, तब बीसीसीआई ने 'विक्ट्री परेड' का आयोजन किया था. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या महिला टीम की जीत के बाद भी 'विक्ट्री परेड' होगी और होगी तो कब?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी तक महिला टीम की ऐतिहासिक विश्व कप जीत का जश्न मनाने के लिए 'विक्ट्री परेड' की योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है. जश्न की तारीख वरिष्ठ अधिकारियों के 4-7 नवंबर तक दुबई में होने वाली आईसीसी बैठक से लौटने के बाद ही तय की जाएगी. यह जानकारी बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने दी है.

देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया,"अभी तक 'विक्ट्री परेड' जैसी कोई योजना नहीं है. मैं आईसीसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुबई जा रहा हूं. कई अधिकारी भी वहां जा रहे हैं, इसलिए लौटने के बाद हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे."

विश्व चैंपियन बनी भारतीय टीम

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अपना पहला आईसीसी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. 2005 और 2017 में इतिहास रचने से चूकी भारतीय टीम डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में नहीं चूकी और 52 रन से जीत दर्ज कर महिला वनडे क्रिकेट की नई विश्व चैंपियन बन गई. 

Latest and Breaking News on NDTV

भारत के दिए 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान और सलामी बल्लेबाज लौरा वौल्वार्ड्ट ने शतक लगाया. सेमीफाइनल में 169 रन की पारी खेलने वाली दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने 98 गेंद पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रन की पारी खेली. वह सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुईं. 

वौल्वार्ड्ट अकेले दम टीम के लिए एक योद्धा के रूप में लड़ी लेकिन दूसरे बल्लेबाजों का सहयोग न मिलने की वजह से मैच का परिणाम वह टीम के पक्ष में नहीं मोड़ सकीं. उन्हें दीप्ति शर्मा ने आउट किया. इसके अलावा एनेरी डर्कसेन ने 35, सुन लूस ने 25 और तंजिम ब्रिट्स ने 23 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 46 रन पर सिमट गई और 52 रन से मैच हार गई। दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंची थी. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने यादगार गेंदबाजी की. दाएं हाथ की इस स्पिनर ने 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने 2 और एन. चरणी ने 1 विकेट लिए.

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे. शेफाली वर्मा 78 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 87 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. शेफाली ने मंधाना 45 के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की. इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद पर 58, ऋचा घोष ने 24 गेंद पर 34, जेमिमा रोड्रिग्स ने 24, और हरमनप्रीत कौर ने 20 रन की पारी खेली.

India Women, Cricket, South Africa Women, ICC Women's ODI World Cup 2025
