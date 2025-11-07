विज्ञापन
Women's World Cup: महिला विश्व कप ने डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में रचा इतिहास, इतने करोड़ लोगों ने फाइनल मैच लाइव देख बना दिया रिकॉर्ड

IndW vs RsaW Final: ये डिजिटल आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत में वीमेंस क्रिकेट तूफान गति से पैर पसारने को तैयार है

Women's World Cup: महिला विश्व कप ने डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में रचा इतिहास, इतने करोड़ लोगों ने फाइनल मैच लाइव देख बना दिया रिकॉर्ड
भारतीय टीम विश्व कप में बड़ा आकर्षण साबित हुई

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत ने देश में क्रिकेट प्रसारण के लिए नए मानक स्थापित किए और आधिकारिक प्रसारक के अनुसार कुल 44.6 करोड़ दर्शकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह टूर्नामेंट देखा. जियोहॉटस्टार ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि महिला विश्व कप फाइनल को उसके प्लेटफॉर्म पर 18.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने देखा. इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी खिताब जीता.

फाइनल में दर्शकों की संख्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दैनिक औसत से अधिक थी लेकिन यह पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान दर्ज किए गए दर्शकों की संख्या के बराबर थी. प्रसारक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 44.6 करोड़ दर्शकों की संख्या महिला क्रिकेट के लिए अब तक की सबसे अधिक और पिछले तीन महिला विश्व कप के कुल योग से भी अधिक है.

इसमें कहा गया, ‘यह भारत में महिला क्रिकेट दर्शकों के विकास में एक मील का पत्थर है.' विज्ञप्ति के अनुसार, ‘महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले को 2.1 करोड़ दर्शकों ने देखा जिसमें हरमनप्रीत कौर की टीम महिला विश्व कप जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई.' जियोहॉटस्टार ने कहा, ‘एक और रिकॉर्ड बनाते हुए 9.2 करोड़ लोगों ने ‘कनेक्टेड टीवी' (सीटीवी) पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखा जो टी20 विश्व कप 2024 फाइनल और विश्व कप 2023 फाइनल के सीटीवी दर्शकों की संख्या के बराबर है.'
 

