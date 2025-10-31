सेमीफाइनल में भारत की जीत के बाद महिला टीम के फैन बने अभिषेक शर्मा, कहा- 'वे ट्रॉफी के हकदार'

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि उन्हें महिला टीम द्वारा विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत में दिखाई गई 'परिपक्वता और टीम वर्क' पर गर्व महसूस हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि हरमनप्रीत कौर की टीम रविवार को अपना पहला खिताब जीतेगी. भारत ने बृहस्पतिवार को जेमिमा रोड्रिग्स के नाबाद 127 रन की बदौलत गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जगह बनाई.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद मीडिया से बातचीत में अभिषेक ने कहा,"हम सभी मैच पर नजर रखे हुए थे. जिस तरह से मैच खेला गया, मुझे नहीं लगता कि भारत ने महिला क्रिकेट में कभी ऐसा मैच जीता है." उन्होंने कहा,"एक टीम के रूप में जो परिपक्वता और 'टीम वर्क' दिखाया गया, हमें उन पर गर्व है."

अभिषेक की 37 गेंद में खेली गई 68 रन की पारी बेकार चली गई और भारत को ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा,"हम सब बस मैच देख रहे थे. हर कोई कहीं न कहीं मैच देख रहा था. इतने सारे रन बन रहे थे. जेमिमा, हरमन और स्मृति, सभी ने अच्छा खेला. और सभी ने बीच-बीच में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई दबाव था."

अभिषेक ने कहा,"लेकिन निश्चित रूप से एक टीम के तौर पर, भारतीय टीम के तौर पर, अगर आप देखते हैं कि महिला टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो आप निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं." उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल मैच खेला, उसी तरह वे ट्रॉफी की हकदार हैं. मुझे लगता है कि वे सचमुच इसकी हकदार हैं और वे अच्छा प्रदर्शन करेंगी."

बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते गुए 338 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य दिया था. जेमिमा की नाबाद शतकीय पारी के दम पर भारत ने 9 गेंद रहते ही मैच अपने नाम किया. महिला वनडे के इतिहास में इससे पहले कभी इतना बड़ा सफल रन चेज नहीं हुआ था. फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा. दोनों ही टीमें अभी तक एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाईं हैं. ऐसे में इस बार किसी एक टीम का 52 सालों का इंतजार जरूर खत्म होगा.

यह भी पढ़ें: Jemimah Rodrigues: भारत की नायिका...2022 वर्ल्ड कप से हुई ड्रॉप, पहले ही मैच में 0 पर बोल्ड, लेकिन फिर रचा दिया इतिहास

यह भी पढ़ें: भारत को जल्द मिलेगी एशिया कप की ट्रॉफी! BCCI सचिव ने दिया अपडेट, कहा- 'एक-दो दिन में...'