Women's World Cup 2025 : कैसे भारत को दोनों सेमीफाइनल और फाइनल की मेजबानी मिली? जानें

Women's World Cup 2025 : महिला वर्ल्ड कप के पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है. तो वहीं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने में सफल हो गई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, भारत को अब दो मैच और खेलने हैं. दोनों मैच को जीतने के बाद ही भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर अब पाकिस्तान के महिला वनडे वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल और फाइनल भारत में ही हो सकता है.

भारत में ही होगा सेमीफाइनल और फाइनल

पाकिस्तान के टूर्नामेंट में खेलने के कारण श्रीलंका को सहमेजबानी मिली थी. जिसके कारण है कि सेमीफाइनल के लिए केवल एक ही वेन्यू को पहले तय किया गया था. टूर्नामेंट के फाइनल के लिए भी वेन्यू पहले से तय नहीं किए गए थे. ऐसे में अब उम्मीद है कि पहला सेमीफाइनल और फाइनल भी भारत में होगा. इसके लिए आईसीसी जल्द ही वेन्यू की घोषणा कर सकती है.

कहां होंगे सेमीफाइनल के मैच

महिला वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. पहला सेमीफाइनल अब गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि फाइनल नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में होगा. दूसरा सेमीफाइनल पहले से ही नवी मुंबई में होना तय था.

पहले वेन्यू की घोषण क्यों नहीं की गई?

पहले सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू की घोषणा मंगलवार को साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान पर जीत के बाद हुई. इस परिणाम का मतलब है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. इस बीच, अगर पाकिस्तान किसी तरह सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता, तो दोनों मैच कोलंबो में होते।.ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने वैश्विक टूर्नामेंट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं. यह समझौता चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समय हुआ था और 2024-27 चक्र में लागू होगा.

भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में

अब सेमीफाइल की रेस में भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है. भारत के 5 मैचों में 4 प्वाइंट हैं. न्यूजीलैंड के 5 मैचों में 4 तो वहीं, श्रीलंका के 6 मैचों में 4 प्वाइंट हैं. भारत को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने हैं. दोनों मैच जीतने के बाद भारतीय टीम आसानी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. अगर भारत को कीवी टीम हरा देती है तो फिर आगे की राह मुश्किल हो जाएगी. ऐसे में भारत को अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से हर हाल में जीतना होगा और साथ ही यह दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड टीम अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हर हाल में हार जाए.

दूसरी ओर अगर न्यजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है तो सेमीफाइल में पहुंच जाएगी. यदि कीवी टीम को भारत हरा देती है तो न्यूजीलैंड को अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराना होगा और यह उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से हार जाए. तब जाकर कीवी टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो पाएगा. इसके अलावा श्रीलंकाई टीम को यह उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम अपना दोनों मैच हार जाए और दूसरा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से हार जाए. ऐसे में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका अगले राउंड के लिए अपना रास्ता साफ कर पाएगी. लेकिन श्रीलंका के लिए यह सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है.