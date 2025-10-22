School Closed: दिवाली से लेकर छठ तक इन स्टेट की स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई, देखें लिस्ट

School Holiday: त्योहारों के सीजन में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बच्चे उत्साहित रहते हैं. दिवाली, भाईदूज,छठ जैसे फेमस त्योहारों में स्कूलों की लंबी छुट्टी मिल जाती है. यूपी-बिहार से लेकर अन्य राज्यों में भी स्कूलों की लंबी छुट्टियां हो चुकी है. चलिए जानते हैं किस राज्य में कितने दिन तक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई थी. छुट्टियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि दिवाली के लिए 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

दिवाली के अवसर पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. दिवाली 20 और 21 अक्टूबर को था, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को और भाई दूज 23 अक्टूबर को है. 18 और 19 अक्टूबर को वीकेंड होने के कारण, छात्रों को लगातार पांच दिनों की छुट्टी मिल गई.

राजस्थान में इतने दिनों की छुट्टी होगी

राजस्थान सरकार ने 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 12 दिनों के छुट्टी की घोषणा की है. दिवाली, भाई दूज और अन्य रिजनल उत्सवों को भारत भर के कई स्कूलों के अक्टूबर के कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है.

जम्मू में स्कूल बंद

जम्मू के स्कूलों ने भी 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा की है. जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय की प्राइवेट अधिकारी मनीषा द्वारा जारी एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पूजा की छुट्टियां मनाएंगे.जम्मू के स्कूलों में क्लासेस का अगला दिन सोमवार, 3 नवंबर है.

बिहार के स्कूलों में छुट्टी

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है. इस दौरान दिवाली और छठ पूजा के त्योहार के लिए 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक स्कूल बंद रहेंगे. स्कूल 30 अक्टूबर 2025 से फिर से खुलेंगे.

