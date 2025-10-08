Women’s World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को हुआ नुकसान, पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा, ऐसा है पूरा समीकरण

Women's World Cup 2025 Points Table: बेथ मूनी के शानदार शतक के बाद किम गार्थ की अगुवाई में गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान को 107 रनों से रौंद दिया. ऑस्ट्रेलिया को इस जीत के बाद दो अहम अंक मिले हैं और वो अब प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. जबकि पाकिस्तान की यह लगातार तीसरी हार है और उसके ग्रुप स्टेज से ही वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है. बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे. इसके जवाब में फातिमा सना एंड कंपनी 114 रनों पर ढेर हो गई.

ऐसा है प्वॉइंट्स टेबल का हाल

वर्ल्ड कप 2025 की प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है. उसने तीन मैच खेले हैं और दो में उसे जीत मिली है जबकि उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के 5 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.960 का है. ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत को नुकसान हुआ है क्योंकि भारत इससे मैच से पहले दूसरे स्थान पर था, जबकि अब तीसरे स्थान पर खिसक गया है.

जबकि इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं. इंग्लैंड के 4 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.757 का है. भारत के भी दो मैचों में 4 अंक हैं. हालांकि, टीम इंडिया का रन रेट +1.515 है और इसीलिए वह इंग्लैंड से एक कदम नीचे तीसरे स्थान पर है. जबकि चौथे पर बांग्लादेश है. जिसने दो मैच खेले हैं. एक में उसे जीत मिली है जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बांग्लादेश के 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +0.573 का है.

पाकिस्तान पर मंडराया बाहर होने का खतरा

पाकिस्तान को अभी तक बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है. अगर टीम यहां से सभी मैच जीतती है तो भी उसके 8 अंक होंगे. पाकिस्तान का अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होना बाकी है. टीम ग्रुप राउंड से ही बाहर होने के कगार पर है.

पाकिस्तान अगर यहां से एक भी मैच हारती है तो उसके लिए सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना मुश्किल हो जाएगा. बता दें, टॉप पर रहने वाली चार टीमें सेमीफाइनल का टिकट हासिल करेंगी. जहां पहले सेमीफाइनल में अंक तालिका में पहले स्थान पर और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच मुकाबला होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम के बीच होगा.

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रनों से रौंदा

महिला विश्व कप 2025 के नौंवे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बेहद खराब थी. टीम ने महज 76 के स्कोर पर 7 और 115 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए. इस समय ऐसा लग रहा था कि मैच का परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में आएगा, लेकिन नौंवे विकेट के लिए बेथ मूनी और अलाना किंग के बीच रिकॉर्ड 106 रन की साझेदारी हुई. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 221 तक पहुंचा दिया. बेथ मूनी आखिरी गेंद पर आउट हुईं.

मूनी ने 114 गेंद पर 11 चौके की मदद से 109 रन की पारी खेली. मूनी का वनडे में पांचवां शतक था. वहीं, अलाना किंग ने 49 गेंद पर 51 रन बनाए. दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने वाली वह पहली बल्लेबाज बनीं. पाकिस्तान के लिए नशरा संधु ने 3, कप्तान फातिमा सना और रमीन शमीम ने 2-2, और डायना बेग और सादिया इकबाल ने 1-1 विकेट लिए.

222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही हुई. पाकिस्तान ने भी 49 पर 6 और 78 रन पर अपने 7 विकेट खो दिए. ऐसी स्थिति से ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी, पाकिस्तान नहीं निकल सकी. पाकिस्तान 36.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई.

सिद्रा अमीन 52 गेंद पर 35 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहीं. रमीन शमीम ने 15, फातिमा सना और नशरा संधु ने 11-11 रन बनाए. इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गार्थ ने 6 ओवर में 14 रन देकर 3, मेगन स्कट ने 5 ओवर में 25 रन देकर 2, एनाबेल सदरलैंड ने 8.3 ओवर में 15 रन देकर 2, अलाना किंग, एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वॉरहम ने 1-1 विकेट लिए.

