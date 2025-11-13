विज्ञापन
IND vs SA: 'भारत में टेस्ट सीरीज जीतना...' 24 साल का इंतजार, मुकाबले से पहले कप्तान टेंबा बावुमा के बयान ने मचाई हलचल

Temba Bavuma on IND vs SA Test Series: दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार 2000 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. 

  • दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतना टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि माना है
  • दक्षिण अफ्रीका ने 2010 के बाद से भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और लगातार हार का सामना किया है
  • पिछले दो वर्षों में टेंबा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम काफी मजबूत होकर उभरी है
Temba Bavuma on IND vs SA Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार से कोलकाता में दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका मौजूदा डब्ल्यूटीसी चैंपियन है और पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराकर आ रही है. भारत के साथ सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा ने अहम बयान दिया है. टेंबा बवुमा ने कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतती है, तो यह डब्ल्यूटीसी खिताब के बाद टीम के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. 

कोलकाता टेस्ट की पूर्व संध्या पर बवुमा ने कहा, "हम भारत में लंबे समय से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं. इसलिए यहां जीत हासिल करना टीम की महत्वाकांक्षाओं में सबसे ऊपर है. हम इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दोनों टीमों की स्थिति को देखते हुए यह रोमांचक होना चाहिए. भारतीय टीम में शानदार खिलाड़ी हैं. हमारी टीम के खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना चाहती है."

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि हम भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट खेलना चाहते हैं. 2 टेस्ट की जगह तीन टेस्ट की सीरीज खेलना चाहते हैं.  

दक्षिण अफ्रीका ने 2010 के बाद से भारत में एक भी टेस्ट नहीं जीता है. तीन दौरों में लगातार सात मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. लेकिन, पिछले 2 साल में टेंबा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी है. बवुमा को विश्वास है कि मौजूदा टीम भारत में लगातार टेस्ट में मिली हार के क्रम को तोड़ कर सीरीज जीत सकती है. दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी बार 2000 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. 

टेंबा बवुमा ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले दक्षिण अफ्रीका ए की तरफ से भारत ए के खिलाफ मैच खेला था और अर्धशतक लगाया था. भारत के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बवुमा न सिर्फ कप्तान बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्णायक साबित होंगे.

India, South Africa, Temba Bavuma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
