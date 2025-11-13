विज्ञापन

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की लव स्टोरी: 71 सालों से एक-दूसरे का सहारा

बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बात हो तो अक्सर उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी छाई रहती है. लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनकी 71 साल पुरानी शादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की ये लव स्टोरी दिल को छू लेने वाली है
बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बात हो तो अक्सर उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी छाई रहती है. लेकिन उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनकी 71 साल पुरानी शादी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह रिश्ता हमेशा लाइमलाइट से दूर रहा, लेकिन दोनों के बीच की समझ, भरोसा और साथ ने इसे बेहद खास बना दिया. गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी. तब वो पंजाब के एक सिंपल से लड़के थे.

प्रकाश कौर ने संभाली घर की जिम्मेदारी

बॉलीवुड का सपना लेकर चलने वाले धर्मेंद्र की ये शादी अरेंज मैरिज थी. जैसे-जैसे दोनों बड़े हुए, उनका रिश्ता भी मजबूत होता गया. 50 के दशक के आखिर में जब धर्मेंद्र फिल्मी करियर बनाने मुंबई आए, तब घर की जिम्मेदारी प्रकाश कौर ने संभाली. उन्होंने पूरे परिवार को संभाला. चार बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजिता को पाला और धर्मेंद्र को बिना किसी शिकायत के सपोर्ट किया. धर्मेंद्र कई बार कह चुके हैं कि अगर घर शांत और मजबूत खड़ा था, तो उसकी वजह प्रकाश थीं.

हेमा से धर्मेंद्र की शादी

जब धर्मेंद्र स्टार बन गए, तो उनकी लाइफ हर किसी की नजर में आ गई. फिल्मों में उनकी और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि दोनों की रियल लाइफ लवस्टोरी भी सुर्खियों में आने लगी. आखिरकार 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली. ये फैसला उस वक्त काफी विवादों में घिरा रहा. लेकिन इसके बावजूद प्रकाश कौर पीछे नहीं हटीं. वो परिवार का हिस्सा बनी रहीं और रिश्तों में गर्माहट बनाए रखी. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें हेमा से कोई गिला नहीं है और उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र की खुशी की फिक्र है.

1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी आदमी का किसी खूबसूरत और टैलेंटेड इंसान से आकर्षित होना कोई अनहोनी बात नहीं है. उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि सिर्फ धर्मेंद्र को ही क्यों 'औरतबाज' कहा जा रहा है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें नई नहीं हैं.

फार्महाउस में रहते हैं साथ

80 की उम्र पार कर चुकीं प्रकाश कौर हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहीं. वो अपने बच्चों और ग्रैंडचिल्ड्रन के बीच शांत जिंदगी जीना पसंद करती हैं. बॉबी देओल ने हाल ही में बताया कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर आज भी खंडाला वाले अपने फार्महाउस में साथ रहते हैं और एक आराम से भरी जिंदगी बिताते हैं. भले ही उनकी पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव रहे हों, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी कभी टूटी नहीं. 12 जून 2025 को दोनों की शादी ने अपने 71 साल पूरे कर लिए.

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में रहे, लेकिन प्रकाश कौर के साथ उनका रिश्ता समय की हर परीक्षा पर खरा उतरा. यह एक ऐसा रिश्ता है जो कैमरों की चमक-दमक से दूर रहा, पर अपनी मजबूती में कभी कमजोर नहीं पड़ा.

