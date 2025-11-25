IND vs SA: क्या भारतीय बल्लेबाज गुवाहाटी में बरकरार रख पाएंगे पिछले 30 साल का सिलसिला? खास है ये रिकार्ड

- भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में कमजोर प्रदर्शन कर रही है।
- पिछले तीस वर्षों में भारत की हर घरेलू टेस्ट सीरीज में किसी न किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया है।
- कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम पहली और दूसरी पारी में कम स्कोर बनाकर तीस रन से हार गई थी।
IND vs SA 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट में भी भारतीय टीम की स्थिति कमजोर है. भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए 30 साल से चला आ रहा है एक रिकॉर्ड खतरे में आ गया है. पिछले 30 साल में भारत में जितनी भी टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, किसी न किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया है. आखिरी बार 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था. इसके बावजूद भारतीय टीम उस सीरीज में विजेता रही थी.
मौजूदा सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया था. टीम इंडिया पहली पारी में 189 और दूसरी पारी में 93 रन पर सिमट गई थी. इस मैच में 30 रन से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था. एक भी अर्धशतक कोलकाता टेस्ट में किसी भारतीय बल्लेबाज के बल्ले से नहीं निकला था, शतक तो काफी दूर की बात है.
गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में भी भारतीय टीम 201 रन पर सिमट गई. यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. एकमात्र अर्धशतक सीरीज में जायसवाल के बल्ले से ही आया है. भारतीय टीम के पास गुवाहाटी टेस्ट की दूसरी पारी है. इस पारी में भी किसी बल्लेबाज की शतकीय पारी नहीं आई तो भारत मैच गंवा सकता है, साथ ही 30 साल से हर घरेलू सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा शतक लगाए जाने का रिकॉर्ड भी टूट सकता है.
जायसवाल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, और ऋषभ पंत बुरी तरह सीरीज में अब तक फ्लॉप रहे हैं, जबकि शुभमन गिल इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं.
