MI New Captain Announced Soon, Rohit Sharma: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) आज शाम अपने नए कप्तान के नाम की घोषणा करेगी. मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के एक बार फिर टीम की कमान संभालने की संभावना है. रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने IPL 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 का खिताब अपने नाम किया. रोहित ने मुंबई इंडियंस को एक मजबूत और चैंपियन टीम के रूप में स्थापित किया तथा उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी ने लगातार सफलता हासिल की.

पांच ट्रॉफियों के साथ वह आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं और इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी के साथ बराबरी पर हैं.

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस (MI) ने 5 बार IPL खिताब (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) जीते हैं.

इससे पहले फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया है. नए सदस्यों में कीरोन पोलार्ड (हेड कोच), रॉबिन उथप्पा (बैटिंग कोच), मिशेल मैक्लेनघन (बॉलिंग कोच), टी. दिलीप (फील्डिंग कोच) और धवल कुलकर्णी (डेवलपमेंट बॉलिंग कोच) शामिल हैं. ये सभी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटे हैं. एमआई के कप्तान के तौर पर पांड्या का कार्यकाल शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा. 2024 सीजन से पहले, फ्रेंचाइजी उन्हें गुजरात टाइटंस (जीटी) से वापस ले आई थी, जिसकी कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनाया था और उन्हें कप्तान नियुक्त कर दिया था.

रोहित की जगह पांड्या को कप्तान बनाने के एमआई के फैसले की काफी आलोचना हुई थी. अब जब पांड्या पीबीकेएस में जा रहे हैं, तो शुक्रवार की इस घोषणा से एमआई के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. टीम का लक्ष्य 2027 में अपने लंबे समय से चले आ रहे ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना है.