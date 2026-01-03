विज्ञापन
IPL 2026: KKR को मिलेगा मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट? BCCI सचिव देवजीत सैकिया के तरफ से आया ये बड़ा बयान

BCCI on Mustafizur Rahman Replacement for KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था.

IPL 2026: KKR को मिलेगा मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट? BCCI सचिव देवजीत सैकिया के तरफ से आया ये बड़ा बयान
BCCI on Mustafizur Rahman Replacement for KKR IPL 2026

BCCI on Mustafizur Rahman Replacement for KKR IPL 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केकेआर को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वॉड से रिलीज करने को कहा है. मौजूदा हालात को देखते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइजी केकेआर को बोर्ड की तरफ से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया गया है. मगर अब सवाल ये हैं की क्या कोलकाता की टीम को कोई रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं.

KKR को मिलेगा मुस्तफिजुर रहमान का रिप्लेसमेंट?

इस बड़े और अहम सवाल का जवाब बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, 'KKR को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया गया हैं.' उन्होंने आगे कहा कि 'अगर कोलकाता की टीम रिप्लेसमेंट (BCCI on Mustafizur Rahman Replacement for KKR) की मांग करती हैं तो IPL के नियम और शर्तों के अनुसार ये फैसला लिया जायेगा'. ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा की BCCI से KKR मुस्तफिजुर के रिप्लेसमेंट के लिए कब मांग रखती है 

30 साल के मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के शीर्ष तेज गेंदबाज हैं और दुनियाभर की लीग में खेलते हैं. वह आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं. पूर्व में वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान 60 मैचों में उन्होंने 65 विकेट ले चुके हैं.

आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद भारत में कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा खरीदे जाने के फैसले की आलोचना की है और उनके लीग में मौका न देने का कैंपेन भी चलाया जा रहा है.

(IANS इनपुट के साथ)

