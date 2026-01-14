IND vs NZ: क्या मुस्तफिजुर रहमान के IPL बैन के बीच दूसरे मैच में भी बांग्लादेशी अंपायर आएंगे नजर? BCB ने दिया था ये जवाब

Will Bangladeshi Umpire Sharfuddoula Again in IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है. वडोदरा में रविवार को खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से शानदार जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब आज राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक वनडे में बेहद खराब रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर कुल 4 एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें से तीन में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

बांग्लादेशी अंपायर की मौजूदगी ने खींचा ध्यान

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के दौरान एक अंपायर की मौजूदगी ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है. यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला सैकत, जिन्हें पहले वनडे में भी देखा गया था उन्हें लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है की वो दूसरे मुकाबले में भी तीसरे अंपायर की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

मुस्तफिजुर रहमान के IPL बैन की वजह से चर्चा

बांग्लादेशी अंपायर यह मामला इसलिए तुल पकड़ रहा है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बैन करने के बाद टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा वेन्यू शिफ्ट की मांग के बीच दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों के बीच तनाव की खबरें सामने आईं. ऐसे माहौल में यह सवाल उठाया गया कि आखिर एक बांग्लादेशी अंपायर भारतीय सरजमीं पर कैसे अंपायरिंग कर रहा है, जबकि दोनों बोर्डों के बीच तनातनी चल रही है.

BCB के अंपायर विभाग के चेयरमैन ने दिया था ये जवाब

इस विवाद पर विराम लगाते हुए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने पहले वनडे मैच के बाद क्रिकबज को दिए गए बयान में स्थिति स्पष्ट की थी. उन्होंने बताया था कि शरफुद्दौला सैकत की नियुक्ति पूरी तरह से आईसीसी (ICC) के नियमों के तहत की गई है. रहमान के अनुसार, सैकत सीधे तौर पर आईसीसी के कॉन्ट्रैक्टेड अंपायर हैं, न कि बीसीबी के. उनके जॉब एग्रीमेंट में यह स्पष्ट रूप से शामिल है कि आईसीसी की ड्यूटी मिलने पर उन्हें छुट्टी की अनुमती नहीं लेनी पड़ती है.

बीसीबी अधिकारी ने साफ किया कि सैकत को अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए रिलीज करना या न करना बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. आईसीसी की जरूरत पड़ते ही वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं. शरफुद्दौला सैकत आईसीसी के चुनिंदा एलीट पैनल अंपायरों में शामिल माने जाते हैं. इसी वजह से, भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में उनकी नियुक्ति को लेकर बीसीबी के पास उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और यह पूरी तरह से आईसीसी के नियमों का पालन है.